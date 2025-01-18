Бондарев завершив кваліфікації Формули-4 Середнього Сходу за межами першої десятки

Завершилися дві кваліфікації у межах першого етапу Формули-4 Середнього Сходу, що відбудеться на трасі "Yas Marina" в Абу Дабі, Об'єднані Арабські Емірати.

Український гонщик команди Prema Racing, 15-річний Олександр Бондарев, який є членом академії колективу Формули-1 Вільямс, завершив відбірковий етап за межами першої десятки.

У першій кваліфікації Бондарев продемонстрував 17 результат, а в другій – 19-й.

Зазначимо, що вже сьогодні, 18 січня, відбудеться перша гонка в межах етапу в ОАЕ. Початок – о 18:20 за київським часом. Другі та треті заїзди відбудуться завтра, 19 січня, о 06:30 та 17:20 відповідно.

Нагадаємо, що в грудні Олександр Бондарев у ексклюзивному інтерв'ю Чемпіону розповів, що кваліфікації є найбільш ключовим сегментом Формули-4.

Напередодні організатори етапів Ф-4 Середнього Сходу переплутали національність Олександра і вказали Італію, місце де наразі проживає пілот.