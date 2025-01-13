Організатори Формули-4 Близького Сходу переплутали національність Бондарева у заявці

У п'ятницю, 17 січня, відбудеться перший етап Формули-4 Близького Сходу – гонка пройде на трасі "Yas Marina" в Абу Дабі, Об'єднані Арабські Емірати.

Свої перші кроки у повноцінному сезоні в Ф-4 зробить 15-річний український гонщик Олександр Бондарев, що виступатиме за команду Prema Racing.

Цікаво, що організатори переплутали національність Олександра і вказали Італію, місце де наразі проживає пілот.

Команда українського пілота прокоментувала ситуацію за запитом Чемпіона та запевнила, що це є помилкою організаторів змагань або людей, які опублікували список. Олександр має українську ліцензію та представлятиме Prema Racing під українським прапором.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Бондарев підписав контракт з Вільямс, ставши першим українським пілотом, який приєднався до гоночної академії команди Формули-1.

Зазначимо, що окрім гонщика Prema у Формулі-4 виступає ще один пілот з українським прапором – Олександр Савінков, який заявлений за R-Race GP. Однак на початку 2024 року, проєкт Формула 1 робить ВЖЖЖ з'ясувала, що Савінков є росіянином.

Серед доказів надаються публікації, на яких у період з 2018 по 2021 рік Савінков змагався на картингових турнірах в Росії. У 2022 році він переїхав до Англії та виступав за команду Argenti Motosport під прізвищем Зінгаревич. Ймовірно прізвище взято від родича Михайла Зінгаревича, який є російським бізнесменом та, на якого накладено санкції згідно З указом Президента України Володимира Зеленського від 19 жовтня 2022 року.

У 2023 році гонщик повернуся до виступів під прізвищем Савінков. Певний час він змагався під британською ліцензією та нейтральним прапором, але згодом був заявлений на чемпіонат світу з картингу, як український пілот. Автомобільна Федерація України повідомила, що Олександр Савінков міг виступати на чемпіонаті світу під українським прапором, адже на цих змаганнях громадянство визначається паспортом, а не ліцензією. АФУ зазначили, що не мають інформації щодо цього пілота, адже він не отримував гоночну ліцензію в Україні.