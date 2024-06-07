Гамільтон — про виступи Мерседес: Треба набратися терпіння
Британський пілот Мерседес Льюїс Гамільтон вірить, що команда зможе покращити виступи у цьому сезоні Формули-1.
Цитує слова 7-разового чемпіона світу видання Speedweek.
"Я не сказав би, що поточна ситуація нас пригнічує, вганяє в депресію. Це скоріше питання того, що треба набратися терпіння.
Потрібно просто намагатися вичавити максимум із тих можливостей, які є у нашому розпорядженні на цей момент.
Подає надію те, що ми бачимо прогрес у роботі над болідом на базі та в аеродинамічній трубі", — розповів Гамільтон.
Наразі Мерседес посідає четверте місце у Кубку Конструкторів, відстаючи від Макларен на 88 очок.
Нагадаємо, що Гамільтон перейде у Феррарі у 2025 році.