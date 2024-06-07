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Гамільтон — про виступи Мерседес: Треба набратися терпіння

Владислав Уткін — 7 червня, 11:18
Гамільтон — про виступи Мерседес: Треба набратися терпіння

Британський пілот Мерседес Льюїс Гамільтон вірить, що команда зможе покращити виступи у цьому сезоні Формули-1.

Цитує слова 7-разового чемпіона світу видання Speedweek.

"Я не сказав би, що поточна ситуація нас пригнічує, вганяє в депресію. Це скоріше питання того, що треба набратися терпіння.

Потрібно просто намагатися вичавити максимум із тих можливостей, які є у нашому розпорядженні на цей момент.

Подає надію те, що ми бачимо прогрес у роботі над болідом на базі та в аеродинамічній трубі", — розповів Гамільтон.

Наразі Мерседес посідає четверте місце у Кубку Конструкторів, відстаючи від Макларен на 88 очок.

Нагадаємо, що Гамільтон перейде у Феррарі у 2025 році.

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