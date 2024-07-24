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Дедпул і Росомаха: Альпін здивував новими кольорами боліду на Гран-прі Бельгії

Владислав Уткін — 24 липня, 17:06
Дедпул і Росомаха: Альпін здивував новими кольорами боліду на Гран-прі Бельгії

Команда Формули-1 Альпін презентувала спеціальну ліврею до Гран-прі Бельгії.

Фото нового боліду було опубліковано в соцмережах французької команди.

Ліврея виконана у, нетиповому для Альпін, червоному кольорі та присвячена новому фільму "Дедпул і Росомаха".

Гран-прі Бельгії на трасі "Спа-Франкоршам" відбудеться 27-28 липня. Кваліфікація запланована на 17:00 за київським часом, а гонка розпочнеться наступного дня о 16:00.

Нагадаємо, перемогу на останньому етапі в Угорщині здобув Оскар Піастрі з Макларен, проте емоції вболівальників від першої перемоги австралійця дещо змазала драма, яка розвернулася у фіналі гонки між ним та його напарником Ландо Норрісом.

Альпін Гран-прі Бельгії Формула 1

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