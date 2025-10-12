Українська правда
Третій серед новачків: Бондарев завершив сезон в десятці лідерів заліку пілотів італійської Формули-4

Микола Дендак — 12 жовтня 2025, 18:52
Пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев зберіг свої позиції в обох заліках пілотів італійської Формули-4 завдяки третьому місцю в останній гонці сезону.

За підсумком всіх етапів одного з найпрестижніших чемпіонатів серед молодших серій українець у дебютному сезоні фінішував на десятому місці в заліку пілотів та опинився на третій сходинці у заліку новачків.

Перемогу в загальному заліку здобув партнер українця по команді Кін Накамура-Берта, в новачках найкраще себе показав Салім Ханна – також пілот команди Prema Racing.

Загальний залік пілотів італійської Формули-4 сезону-2025

  1. Кін Накамура-Берта (Prema Racing) – 332 очка;
  2. Себастьян Велдон (Prema Racing) – 250;
  3. Габріель Гомез (US Racing) – 249;
  4. Салім Ханна (новачок, Prema Racing) – 172;
  5. Ньюман Чі (новачок, Prema Racing) – 152;
  6. Максимільян Попов (Van Amersfoort Racing BV) – 139;
  7. Лука Саммалісто (US Racing) – 132;
  8. Емануеле Олів'єрі (R-ACE GP) – 130;
  9. Алек Пауелл (R-ACE GP) – 126;
  10. Олександр Бондарев (новачок, Prema Racing) – 74.

Залік новачків італійської Формули-4

  1. Салім Ханна (Prema Racing) – 353;
  2. Ньюман Чі (Prema Racing) – 308;
  3. Олександр Бондарев (Prema Racing) – 197;
  4. Артем Северюхін (Jenzer Motorsport) – 189;
  5. Маркус Сейтер (Van Amersfoort Racing) – 164.

Нагадаємо, що вчора, 11 жовтня, Олександр Бондарев виступив у перших двох гонках в Мізано, де він добре себе проявив та побував на подіумі новачків. А сьогодні він через аварію посів 30-те місце.

