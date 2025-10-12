Третій серед новачків: Бондарев завершив сезон в десятці лідерів заліку пілотів італійської Формули-4

Пілот команди Prema Racing Олександр Бондарев зберіг свої позиції в обох заліках пілотів італійської Формули-4 завдяки третьому місцю в останній гонці сезону.

За підсумком всіх етапів одного з найпрестижніших чемпіонатів серед молодших серій українець у дебютному сезоні фінішував на десятому місці в заліку пілотів та опинився на третій сходинці у заліку новачків.

Перемогу в загальному заліку здобув партнер українця по команді Кін Накамура-Берта, в новачках найкраще себе показав Салім Ханна – також пілот команди Prema Racing.

Загальний залік пілотів італійської Формули-4 сезону-2025

Кін Накамура-Берта (Prema Racing) – 332 очка; Себастьян Велдон (Prema Racing) – 250; Габріель Гомез (US Racing) – 249; Салім Ханна (новачок, Prema Racing) – 172; Ньюман Чі (новачок, Prema Racing) – 152; Максимільян Попов (Van Amersfoort Racing BV) – 139; Лука Саммалісто (US Racing) – 132; Емануеле Олів'єрі (R-ACE GP) – 130; Алек Пауелл (R-ACE GP) – 126; Олександр Бондарев (новачок, Prema Racing) – 74.

Залік новачків італійської Формули-4

Салім Ханна (Prema Racing) – 353; Ньюман Чі (Prema Racing) – 308; Олександр Бондарев (Prema Racing) – 197; Артем Северюхін (Jenzer Motorsport) – 189; Маркус Сейтер (Van Amersfoort Racing) – 164.

Нагадаємо, що вчора, 11 жовтня, Олександр Бондарев виступив у перших двох гонках в Мізано, де він добре себе проявив та побував на подіумі новачків. А сьогодні він через аварію посів 30-те місце.