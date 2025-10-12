Провал на старті та зіткнення з опонентом: Бондарев залишився без очок у четвертій гонці Формули-4

Український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев провів невдалу четверту гонку сьомого етапу італійської Формули-4, який проходить у Мізано.

Сьогодні, 12 жовтня, Бондарев розраховував заробити очки для боротьби як у загальному заліку пілотів, так і у заліку новачків. Олександр стартував з посьмої позиції, що давало сподівання на відіграні позиції. Але все виявилося зовсім навпаки.

На початку заїзду Бондарев програв три позиції, опустившись на 11 місце, де він провів наступні 15 хвилин. На жаль, проблеми Олександра на цьому не закінчилися.

За 9 хвилин до кінця гонки у Олександра був контакт із суперником, через що українець був змушений заїхати у бокси. Він повернувся на трасу, але про боротьбу за очки можна було забути. У підсумку Бондарев завершив заїзд на 30 місці. Переможцем гонки став напарник Бондарева по Prema Racing Себастьян Велдон.

Результати четвертої гонки Ф-4 в Мізано

Результати четвертої гонки Ф-4 у Мізано

Варто зазначити, що ця гонка мала б бути останньою в цьому сезоні. Проте на пілотів ще очікує перенесений другий заїзд, який не відбувся в Імолі.

Ще на початку серпня Бондарев разом з іншими представниками Ф-4 мали провести другу гонку п'ятого етапу сезону. Проте через масову аварію вона була скасована, а її проведення було перенесене на кінець кампанії.

Перенесена друга гонка Імоли відбудеться сьогодні, 12 жовтня. Старт заїзду запланований на 16:30 за київським часом. Олександр стартуватиме у цій гонці з другого місця.

Нагадаємо, що вчора, 11 жовтня, Олександр Бондарев виступив у перших двох гонках в Мізано, де він добре себе проявив та побував на подіумі новачків.