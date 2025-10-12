Закінчив на мажорній ноті: Бондарев фінішував на подіумі в останній гонці сезону Формули-4

Український гонщик команди Prema Racing Олександр Бондарев фінішував третім в останній гонці сезону італійської Формули-4.

Олександр стартував з другої позиції, проте на першому ж колі програв позицію чемпіону цього сезону Кіну Накамура-Берті. Наприкінці гонки українець, завдяки сейфтікару, опинився в боротьбі за перемогу, але у підсумку відпустив суперників та не зміг покращити позицію.

Перемогу здобув той-таки Накамура-Берта, напарник Бондарева по команді Prema Racing. Друге місце дісталося Габріелю Гомесу.

Тож за підсумками сезону італійської Формули-4 Олександр Бондарев посів 10 сходинку в загальному заліку пілотів та 3 місце в заліку новачків.

Результати перенесеної другої гонки 5 етапу Ф-4 в Імолі

Скріншот

Зазначимо, що ця гонка мала відбутися ще на початку серпня. Проте через масову аварію вона була скасована, а її проведення було перенесене на кінець кампанії.

Нагадаємо, що вчора, 11 жовтня, Олександр Бондарев виступив у перших двох гонках в Мізано, де він добре себе проявив та побував на подіумі новачків. А сьогодні він через аварію посів 30-те місце.