MotoGP: Баньяя здобув перемогу на Гран-прі Австрії

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на одинадцятому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в Австрії.

Франческо випередив на старті володаря поула Хорхе Мартіна, їхнє протистояння тривало до самого кінця гонки, італієць на 3,2 секунди випередив іспанця. Третім гонку закінчив напарник Баньяя за командою Енеа Бастіаніні.

MotoGP — Гран-прі Австрії

11-й етап, 18 серпня

Франческо Баньяя (Дукаті) — 37 кіл Хорхе Мартін (Дукаті) +3,232 Енеа Бастіаніні (Дукаті) +7,357 Марк Маркес (Дукаті) +13,836 Бред Біндер (КТМ) +18,620 Марко Безеччі (Дукаті) +21,206 Маверік Міналес (Aprilia) 24,322 Франко Морбіделлі (Дукаті) +27,677 Алекс Еспаргаро (Aprilia) +28,829 Алекс Маркес (Дукаті) +30,268

Зазначимо, що перемога Баньяя в австрійському MotoGP тепер відриває його від Мартіна на п’ять очок в особистому заліку гонщиків — 275 проти 270. Напарник Баньяї, Бастіаніні, посідає третє місце в турнірній таблиці з 214 очками.

275 🆚 270 @PeccoBagnaia seized the Championship lead yesterday and today he extends it 📈#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/FYpTxlaWOS — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 18, 2024

Наступний етап MotoGP відбудеться в Іспанії. Гонка запланована на 1 вересня. Початок — о 15:00 за київським часом.