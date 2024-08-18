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MotoGP: Баньяя здобув перемогу на Гран-прі Австрії

Андрій Яросименко — 18 серпня, 18:50
MotoGP: Баньяя здобув перемогу на Гран-прі Австрії
Франческо Баньяя
Getty images

Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на одинадцятому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в Австрії.

Франческо випередив на старті володаря поула Хорхе Мартіна, їхнє протистояння тривало до самого кінця гонки, італієць на 3,2 секунди випередив іспанця. Третім гонку закінчив напарник Баньяя за командою Енеа Бастіаніні.

MotoGP — Гран-прі Австрії
11-й етап, 18 серпня

  1. Франческо Баньяя (Дукаті) — 37 кіл
  2. Хорхе Мартін (Дукаті) +3,232
  3. Енеа Бастіаніні (Дукаті) +7,357
  4. Марк Маркес (Дукаті) +13,836
  5. Бред Біндер (КТМ) +18,620
  6. Марко Безеччі (Дукаті) +21,206
  7. Маверік Міналес (Aprilia) 24,322
  8. Франко Морбіделлі (Дукаті) +27,677
  9. Алекс Еспаргаро (Aprilia) +28,829
  10. Алекс Маркес (Дукаті) +30,268

Зазначимо, що перемога Баньяя в австрійському MotoGP тепер відриває його від Мартіна на п’ять очок в особистому заліку гонщиків — 275 проти 270. Напарник Баньяї, Бастіаніні, посідає третє місце в турнірній таблиці з 214 очками.

Наступний етап MotoGP відбудеться в Іспанії. Гонка запланована на 1 вересня. Початок — о 15:00 за київським часом.

MotoGP Франческо Баньяя Хорхе Мартін

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