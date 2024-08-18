MotoGP: Баньяя здобув перемогу на Гран-прі Австрії
Франческо Баньяя
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Італійський гонщик Дукаті Франческо Баньяя здобув перемогу на одинадцятому етапі мотоперегонів MotoGP, який відбувся в Австрії.
Франческо випередив на старті володаря поула Хорхе Мартіна, їхнє протистояння тривало до самого кінця гонки, італієць на 3,2 секунди випередив іспанця. Третім гонку закінчив напарник Баньяя за командою Енеа Бастіаніні.
MotoGP — Гран-прі Австрії
11-й етап, 18 серпня
- Франческо Баньяя (Дукаті) — 37 кіл
- Хорхе Мартін (Дукаті) +3,232
- Енеа Бастіаніні (Дукаті) +7,357
- Марк Маркес (Дукаті) +13,836
- Бред Біндер (КТМ) +18,620
- Марко Безеччі (Дукаті) +21,206
- Маверік Міналес (Aprilia) 24,322
- Франко Морбіделлі (Дукаті) +27,677
- Алекс Еспаргаро (Aprilia) +28,829
- Алекс Маркес (Дукаті) +30,268
Зазначимо, що перемога Баньяя в австрійському MotoGP тепер відриває його від Мартіна на п’ять очок в особистому заліку гонщиків — 275 проти 270. Напарник Баньяї, Бастіаніні, посідає третє місце в турнірній таблиці з 214 очками.
Наступний етап MotoGP відбудеться в Іспанії. Гонка запланована на 1 вересня. Початок — о 15:00 за київським часом.