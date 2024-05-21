Проєкт Андретті переманив топменеджера Формули-1

Проєкт Андретті найняв британського інженера Пета Сімондса, який донедавна був головним технічним директором Формули-1.

Про це повідомляє Motorsport.

Функціонер покинув посаду технічного директора Формули 1 та доєднався до Андретті. Він обійме посаду виконавчого технічного консультанта.

71-річний Сімондс працював у структурі Формули-1 з 2017 року. Він був відповідальний за розробку регламенту 2022 року та працював над правилами 2026 року.

Кар'єра Пета у Формулі-1 почалася ще в команді Тоулмен, яка пізніше перетворилася в Бенеттон. Він зіграв ключову роль у двох чемпіонських титулах Міхаеля Шумахера в 1994 і 1995 роках. Згодом він працював у Рено, Вільямс та Верджин.

Зазначимо, що у жовтні минулого року Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно схвалила заявку команди Андретті на виступи у "королівських перегонах". Однак питання допуску американської команди не було погоджено Формулою-1.