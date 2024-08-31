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Місце Гамільтона у Мерседесі займе 18-річний Антонеллі

Руслан Травкін — 31 серпня, 11:45
Місце Гамільтона у Мерседесі займе 18-річний Антонеллі
Кімі Антонеллі
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Команда Формули-1 Мерседес оголосив про підписання контракту з Андреа Кімі Антонеллі.

Про це оголосила пресслужба Мерседеса.

2025 року 18-річний юніор німецької команди займе кокпіт Льюїса Гамільтона і стане напарником Джорджа Расселла. Досвідчений британець переходить до Феррарі.

На Гран-прі Італії, який проходить цими вихідними, Антонеллі дебютував на практиці за Мерседес і розбив болід.

Нинішнього сезону італієць перейшов у Формулу-2. Кімі посідає сьому позицію у чемпіонаті, на його рахунку дві перемоги за Прему.

Мерседес Формула 1 Кімі Антонеллі

Кімі Антонеллі

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