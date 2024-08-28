Антонеллі: Я з нетерпінням чекаю на дебют у Формулі 1

Пілот академії Мерседес Андреа Кімі Антонеллі поділився враженнями від прийдешнього дебюту за команду у Формулі 1.

Його слова передає Racingnews365.

"Взяти участь у моїй першій гонці на такому рівні, це буде справді особливим. Це неймовірно — дебютувати у Формулі-1 перед рідною публікою. Я справді з нетерпінням чекаю, щоб багато чому навчитися, а також зробити свій внесок у вікенд для команди", — сказав Антонеллі.

Зазначимо, що юний гонщик дебютує на Гран-прі Італії в Монці, яке відбудеться 1 вересня, початок — о 16:00 за київським часом. Ця гонка стане домашньою для Кімі, оськільки він є італійцем, і народився в Болоньї.

Нагадаємо, участь 18-річного пілота у Монці підтвердив керівник Мерседес Тото Вольфф. Раніше фахівець розповідав про можливі заміни у команді через відхід Льюїса Гамільтона у Фераррі. Тоді він сказав, що Кімі — першочерговий варіант на посаду пілота команди.