Актор Кіану Рівз дебютував у професійному автоспорті

Зірковий канадський актор Кіану Рівз дебютував у професійних автоперегонах.

Про це пише CBS Sports.

60-річний Рівз виступив за команду Іглс Кеньйон Рейсінг на етапі північноамериканського кубка Toyota GR Cup. Гонка проходила на автодромі "Індіанаполіс Мотор Спідвей", у штаті Індіана, США.

У гонці він змагався на автомобілі Toyota GR86 під номером 92. На авто нанесли прапор Канади та ім'я актора.

В певний момент гонки Кіану йшов на 21 місці, але згодом вилетів із траси. Актор зумів повернутися, проте фінішував 25 із 35 учасників.

Зірка фільмів "Джон Вік", "Матриця" та інших є справжнім фанатом автоспорту. У 2009 році актор зумів виграти гонку серед знаменитостей, яка проходила у штаті Каліфорнія. Також Кіану досить часто з'являється на Гран-прі Формули-1.

Крім того, він має велику колекцію спорткарів та байків, а також власну фірму ARCH Motorcycle, яка займається виробництвом мотоциклів на індивідуальне замовлення.