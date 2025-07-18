Феттель не повернеться у Формулу-1, але готовий випробувати себе в іншій серії

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Себастьян Феттель прийняв той факт, що він більше ніколи не виступатиме в "королівських гонках".

Слова 38-річного німця наводить RacingNews365.

Завершивши кар'єру після сезону-2022, у лютому цього року стало відомо, що Феттель намагався повернутися в Ф-1. Він спілкувався як зі своєю колишньою командою Ред Булл, так і з Заубером.

А після того, як його ж діти виписали йому "бан" на Формулу-1, Себ зрозумів, що шансів на виступи у цій серії у нього немає.

"Для мене Ф-1 закінчилася. У якийсь момент настає час, щоб залишити поле іншим. Ви бачите це на прикладі новачків. Я думаю, що це добре, що багато гонщиків були замінені. Це не голос проти старших, а за молодих. Раніше мені було байдуже, хто з досвідчених пілотів більше не їздить. Найважливішим було те, що мені дозволили сісти за кермо", – сказав Феттель.

При цьому німецький гонщик не відмовиться від пропозиції виступити в іншій автомобільній серії. Раніше Себа пов'язували із чемпіонатом світу з гонок на витривалість.

"Я не хочу виключати, що щось з цього вийде. Розмови були, але до цього ще не дійшло. У минулому я, чесно кажучи, не дуже цікавився гонками на витривалість. Тоді я більше був як боєць-одинак. Зараз я дивлюся на це по-іншому. Я вважаю, що це дуже захоплююче, з такою командною структурою, спільним використанням автомобіля та досягненням компромісів. У автоспорті важко сказати: "Я проїду лише половину гонки". WEC насправді добре підходить з його вісьмома гонками, які також мають іншу структуру, ніж Формула-1. Це завжди питання того, наскільки інтенсивно ти хочеш щось робити. Для мене завжди було так, що коли я беру участь у чомусь, я хочу зробити це добре. Просто брати участь – це ніщо для мене".

Нагадаємо, що Себастьян Феттель все ж таки може повернутися до Формули-1, але не в ролі гонщика – йому запропонували стати радником Ред Булл.

До того ж, варто зазначити, що у червні чотириразовий чемпіон світу став випускником Гарварду.