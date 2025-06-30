Стало відомо, коли Мерседес визначиться зі складом пілотів на сезон-2026

Керівник Мерседес Тото Вольфф розповів, коли саме німецький колектив оголосить склад пілотів на наступний сезон.

Слова 53-річного австрійця наводить Motorsport.

Ані Джордж Расселл, ані Андреа Кімі Антонеллі не мають контракту на сезон 2026 року. І хоча Вольфф неодноразово висловлював задоволення виступами обох пілотів, він все ще мріє про підписання Макса Ферстаппена.

Втім, Вольфф зазначив, що оголошення про склад пілотів на сезон 2026 року, скоріше за все, відбудеться під час літньої перерви у серпні.

"Ви повинні з повагою ставитися до всіх, хто бере участь у цьому процесі. До організації, до гонщиків, до всіх. Ви повинні розуміти, як рухатися далі. І я не хочу бути садистом, змушуючи гонщика чекати або не приймаючи жодних рішень, коли їх треба приймати. Тож я відчуваю, що ми перебуваємо в хорошому просторі. Зараз червень. Очевидно, що навколо багато дискусій. Я був відкритим і прозорим у цьому питанні. І на певному етапі в найближчі пару місяців – до літньої канікул – ми повинні знати. До літньої перерви все буде зроблено. Можливо, це станеться в середині літньої перерви", – сказав Вольфф.

Нагадаємо про сумніви Джорджа Расселла у тому, що він залишиться у Мерседес після поточної кампанії. Британець пов'язав паузу у переговорах про новий контракт із Максом Ферстаппеном.

Раніше стало відомо, що Андреа Кімі Антонеллі вибачився перед Максом Ферстаппеном за аварію на Гран-прі Австрії.