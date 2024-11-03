Албон не візьме участь у гонці на Гран-прі Бразилії

Пілот команди Вільямс Алекс Албон не зможе взяти участь на Гран-прі Бразилії.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Албон потрапив в аварію під час третього сегмента кваліфікації. Внаслідок цього серйозно постраждав його болід.

Після цього Формула-1 оголосила в соцмережі "Х", що пілот не візьме участь у гонці. Однак через деякий час вилучила допис.

Згодом слово взяла команда Вільямс, яка заявила, що вони постараються встигнути відновити болід гонщика до початку Гран-прі Сан-Паулу.

Однак менш ніж за годину до початку гонки команда повідомила, що не зможе підготувати болід.

Нагадаємо, пілот Макларен Ландо Норріс завоював поул-позишн на 21-му етапі чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Бразилії. Ця перемога у кваліфікації стала для нього восьмою в кар'єрі та сьомою цього року.

Гонка на автодромі Жозе Карлуса Пачі, що розташовується у Сан-Паулу, відбудеться вже сьогодні, 3 листопада, о 17:30 за київським часом.

Пряму трансляцію покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.