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Ми починаємо нову еру в історії цієї культової команди: Гамільтон відвідав базу Феррарі в Маранелло

Олексій Погорелов — 20 січня 2025, 14:40
Ми починаємо нову еру в історії цієї культової команди: Гамільтон відвідав базу Феррарі в Маранелло
Льюїс Гамільтон
Andre D. Wagner

Новий пілот Феррарі Льюїс Гамільтон уперше відвідав базу команди в Маранелло, де він познайомився з колективом, а також здійснив перший заїзд на симуляторі.

Своїми емоціями від роботи в новому середовищі семиразовий чемпіон світу поділився в Instagram.

"Є дні, які ти знаєш, що запам'ятаєш назавжди, і сьогодні, мій перший день за кермом Феррарі, – один з таких днів.

Мені пощастило досягти в своїй кар'єрі того, про що я ніколи не думав, але частина мене завжди трималася за мрію про перегони в червоному кольорі. Я не можу бути щасливішим від того, що сьогодні здійснив цю мрію.

Сьогодні ми починаємо нову еру в історії цієї культової команди, і я не можу дочекатися, щоб побачити, яку історію ми напишемо разом", – написав Гамільтон.

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У середу, 22 січня, Гамільтон сяде за кермо боліда F1-75 сезону-2022 на автодромі в Фіорано.

Там сер Льюїс ділитиме трасу зі своїм новим напарником Шарлем Леклером перед майбутніми тестами в Барселоні, які відбудуться пізніше цього місяця.

Скудерія має намір використати свої щорічні 1000 км "Тестування попередніх болідів", дозволені новим спортивним регламентом Формули-1 для чинних гонщиків у 2025 році, на користь свого 40-річного новачка.

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