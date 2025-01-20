Південна Африка відкрила тендер на повернення Формули-1 після 32-річної перерви
Уряд Південно-Африканської Республіки відкрив тендерний процес для потенційних організаторів майбутніх перегонів Формули-1.
Про це повідомляє Motorsport.
Уряд африканської країни призначив так званий Керівний комітет з підготовки заявки на проведення Гран-прі Ф1. Йому було доручено знайти потенційних організаторів для повернення Південної Африки до календаря "королеви автоспорту".
Востаннє Південна Африка приймала Гран-прі Ф1 на автодромі Кьяламі в 1993 році. Плани щодо повернення гонки в останні роки так і не були реалізовані, але уряд вже давно заявляє про своє бажання укласти угоду з керівництвом автоспортивної серії.
Під час минулорічного Гран-прі Азербайджану представники ЮАР провели ознайомчу бесіду з генеральним директором Формули-1 Стефано Доменікалі.
Після цього міністерство спорту країни зробило наступний крок на шляху до проведення Гран-прі. Був оголошений тендер та опублікований 37-сторінковий запит на висловлення зацікавленості, в якому детально викладені різні вимоги до організації гонок.
Почалися пошуки авторитетних промоутерів, здатних проводити щорічні перегони протягом 10 років, починаючи з 2026 і 2027 років. Остання дата є більш реалістичною з огляду на перевантаженість календаря Формули-1.
Нагадаємо, що недавно Формула-1 оголосила про продовження контракту на проведення Гран-прі Бельгії.