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Південна Африка відкрила тендер на повернення Формули-1 після 32-річної перерви

Олексій Погорелов — 20 січня 2025, 17:33
Південна Африка відкрила тендер на повернення Формули-1 після 32-річної перерви
Гран-прі ЮАР
Motorsport

Уряд Південно-Африканської Республіки відкрив тендерний процес для потенційних організаторів майбутніх перегонів Формули-1.

Про це повідомляє Motorsport.

Уряд африканської країни призначив так званий Керівний комітет з підготовки заявки на проведення Гран-прі Ф1. Йому було доручено знайти потенційних організаторів для повернення Південної Африки до календаря "королеви автоспорту".

Востаннє Південна Африка приймала Гран-прі Ф1 на автодромі Кьяламі в 1993 році. Плани щодо повернення гонки в останні роки так і не були реалізовані, але уряд вже давно заявляє про своє бажання укласти угоду з керівництвом автоспортивної серії.

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Під час минулорічного Гран-прі Азербайджану представники ЮАР провели ознайомчу бесіду з генеральним директором Формули-1 Стефано Доменікалі.

Після цього міністерство спорту країни зробило наступний крок на шляху до проведення Гран-прі. Був оголошений тендер та опублікований 37-сторінковий запит на висловлення зацікавленості, в якому детально викладені різні вимоги до організації гонок.

Почалися пошуки авторитетних промоутерів, здатних проводити щорічні перегони протягом 10 років, починаючи з 2026 і 2027 років. Остання дата є більш реалістичною з огляду на перевантаженість календаря Формули-1.

Нагадаємо, що недавно Формула-1 оголосила про продовження контракту на проведення Гран-прі Бельгії.

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