Ферстаппен перевершив рекорд Шумахера за серією перемог в Імолі

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен став новим рекордсменом автодрому Енцо та Діно Феррарі в Імолі.

18 травня відбувся Гран-прі Емілії Романьї, який виграв саме Ферстаппен. Для 27-річного нідерландця ця перемога в Імолі стала вже четвертою поспіль, що стало новим рекордом.

Макс перевершив досягнення великого Міхаеля Шумахера, який перемагав в Імолі три рази поспіль (2002-2004). Варто зазначити, що всього "Червоний Барон" вигравав гонку сім разів, ще коли вона проходила як Гран-прі Сан-Марино.

Після семи етапів сезону Макс Ферстаппен посідає третє місце особистого заліку, маючи в активі 124 очки. Він відстає на 22 бали від лідера рейтингу в особі Оскара Піастрі з Макларена.

Раніше стало відомо, що Макс Ферстаппен обійшов Себастьяна Феттеля в рейтингу пілотів за кількістю кіл лідерства.