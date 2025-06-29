Расселл залишився без покарання за інцидент під час кваліфікації Гран-прі Австрії

Пілот Мерседес Джордж Расселл не отримав штраф за небезпечний виїзд з боксів під час кваліфікації Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє ФІА.

У суботу, 28 червня, в Шпільберзі у третьому сегменті кваліфікації німецька команда випустила 27-річного британця на піт-лейн, де він спочатку ледь не зіткнувся з Максом Ферстаппеном. Расселл був змушений зупинитися під кутом, який не дозволив йому побачити наближення Шарля Леклера.

🚨🛑 OFICIAL!!!



Warning para George Russell por el unsafe release. pic.twitter.com/XiLDm8vueu — 9zJoakoF1 💜 (@9zJoako) June 28, 2025

І хоча зіткнення в обох випадках вдалося уникнути, стюарди розглянули цей інцидент. Мерседес визнав, що міг би краще впоратися з ситуацією. У підсумку Расселл отримав тільки попередження.

Тож Джордж зберіг свою п'яту стартову позицію на Гран-прі Австрії, який відбудеться сьогодні, 29 червня, о 16:00 за київським часом. Нагадаємо, що саме Джордж Расселл став переможцем Гран-прі Австрії у минулому сезоні.

Раніше стало відомо, що Формула-1 підписала новий контракт на проведення австрійського етапу.