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Расселл залишився без покарання за інцидент під час кваліфікації Гран-прі Австрії

Олексій Погорелов — 29 червня 2025, 11:57
Расселл залишився без покарання за інцидент під час кваліфікації Гран-прі Австрії
Джордж Расселл
Формула-1

Пілот Мерседес Джордж Расселл не отримав штраф за небезпечний виїзд з боксів під час кваліфікації Гран-прі Австрії.

Про це повідомляє ФІА.

У суботу, 28 червня, в Шпільберзі у третьому сегменті кваліфікації німецька команда випустила 27-річного британця на піт-лейн, де він спочатку ледь не зіткнувся з Максом Ферстаппеном. Расселл був змушений зупинитися під кутом, який не дозволив йому побачити наближення Шарля Леклера.

І хоча зіткнення в обох випадках вдалося уникнути, стюарди розглянули цей інцидент. Мерседес визнав, що міг би краще впоратися з ситуацією. У підсумку Расселл отримав тільки попередження.

Тож Джордж зберіг свою п'яту стартову позицію на Гран-прі Австрії, який відбудеться сьогодні, 29 червня, о 16:00 за київським часом. Нагадаємо, що саме Джордж Расселл став переможцем Гран-прі Австрії у минулому сезоні.

Раніше стало відомо, що Формула-1 підписала новий контракт на проведення австрійського етапу.

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Джордж Расселл

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