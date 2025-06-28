Рассел може отримати штраф за порушення у кваліфікації Гран-прі Австрії

Пілот Мерседес Джордж Рассел може мати проблеми зі стюардами Формули-1 після інциденту під час кваліфікації в Австрії.

Перед вирішальною спробою у третьому сегменті кваліфікації Расселл покинув бокси своєї команди і виїхав на піт-лейн, не залишивши достатньо простору суперникам, що є порушенням інструкцій перегонів.

Цей інцидент привернув увагу стюардів, які викликали Рассела на слухання після сесії. Йому може загрожувати штраф на одну або три позиції.

Нагадаємо, кваліфікацію виграв пілот Макларен Ландо Норріс, який на 0,5 секунди випередив Шарля Леклера з Феррарі. Третім став Оскар Піастрі.

Основна гонка відбудеться у неділю, 29 червня. Початок – о 16:00 за київським часом.

Рекордсменом за кількістю перемог у Гран-прі Австрії є чинний пілот "биків" Макс Ферстаппен – 4. За ним одразу йде Ален Прост, який вигравав гонку на "Ред Булл Ринзі" тричі.