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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Перес залишиться в Red Bull завдяки новим спонсорам

Руслан Травкін — 11 листопада 2024, 13:19
Перес залишиться в Red Bull завдяки новим спонсорам
Серхіо Перес
Getty images

Мексиканець Серхіо Перес залишиться в команді Формули-1 Ред Булл у наступному сезоні.

Про це пише іспанське видання Marca.

Як пише джерело, гонщику вдалося зберегти місце завдяки тому, що він зумів залучив нових спонсорів для Ред Булл на наступний сезон на додаток до наявних. Крім того, команда вже погодила з ним випуск нових моделей одягу та іншої атрибутики.

Зараз завдяки Пересу з Ред Булл співпрацюють Claro, Telcel та Infinitum, пов'язані з мільярдером Карлосом Слімом. За оцінкою Marca, компанії приносять близько 30 мільйонів доларів на рік.

Нагадаємо, протягом сезону була інформація, що "бики" звільнять Переса через невдалі результати.

автоспорт Формула 1 Серхіо Перес Ред Булл

Серхіо Перес

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