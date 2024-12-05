У мене є контракт: Перес упевнений, що виступатиме за Ред Булл у 2025 році

Серхіо Перес з упевненістю заявив, що він продовжить свої виступи у складі Ред Булл в наступному сезоні.

Слова мексиканського гонщика наводить Motorsport.

"Нічого не змінилося з того, що я говорив протягом року. У мене є контракт на наступний рік, і я буду виступати за Ред Булл наступного року. Я вже сказав, мені більше нічого додати. У мене є контракт на наступний рік, так що мені більше нічого додати", – сказав Чеко.

Перес не приховує, що він читає чутки про своє потенційне звільнення. Але він вважає, що йому нічого не погрожує.

"Чесно кажучи, я не заглиблювався в це питання. Я бачив чутки, але нічого не змінилося порівняно з останніми кількома місяцями. У цьому відношенні мені більше нічого додати. Я вже говорив це протягом останніх шести місяців, що я тут. Я продовжив контракт з командою на початку року, і я тут, щоб бути гонщиком команди в наступному році, і це те, на чому я повністю зосереджений. Я думаю, що просто важливо залишатися разом, тому що, як я вже сказав, сезон був не найкращим. Але, врешті-решт, є причина, чому вони оновили зі мною угоду, і вони знають, що я все ще можу це робити, і це важливий фактор".

Нагадаємо, що Серхіо Перес займає восьме місце в особистому заліку, заробивши 152 очки.

Він відстає від свого напарника Макса Ферстаппена, який достроково став чемпіоном світу-2024, на 277 балів.

Раніше Ферстаппен прокоментував те, як пілот Мерседес Джордж Расселл відреагував на його слова про втрату поваги.