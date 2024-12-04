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Молодший брат Шарля Леклера стане його напарником на першій практиці Гран-прі Абу-Дабі

Олексій Мурзак — 4 грудня 2024, 18:44
Молодший брат Шарля Леклера стане його напарником на першій практиці Гран-прі Абу-Дабі
Артур Леклер
FIAWEC - DPPI

Артур Леклер, брат гонщика Формули-1 Шарля Леклера, візьме участь у п'ятничній практиці Гран-прі Абу-Дабі як другий пілот команди Феррарі.

Про це інформує Motorsport.

24-річний пілот замінить іспанця Карлоса Сайнса за кермом боліда у першій сесії вільних заїздів і тимчасово стане напарником свого рідного брата Шарля.

Це перший випадок історії Формули-1, коли за одну команду в гоночній сесії виступатимуть брати.

Згідно з правилами чемпіонату, кожна команда зобов'язана протягом сезону віддати два тренування юніорам, проте резервний гонщик Феррарі Олівер Берман вже не вважається новачком, тому замість нього вибрали Леклера молодшого.

Нагадаємо, що етап в Абу-Дабі, який закриватиме сезон Формули-1 2024 року, пройде з 6 по 8 грудня.

Гран-прі Абу-Дабі Формула 1 Шарль Леклер

Шарль Леклер

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