Родина покійного ексвласника Макларена може заробити 70 мільйонів за продаж колекції 20 машин

Унікальна колекція з 20 машин Макларен, що належала покійному співвласнику команди Формули-1 Мансуру Оджеху, була виставлена на продаж.

Про це повідомляє ESPN.

Згідно з джерелом, колекція продається з надією, що один дуже заможний покупець зможе зберегти її.

Дилер класичних та історичних автомобілів Том Хартлі-молодший оголосив, що сім'я Оджеха призначила його керувати продажем, який може принести понад 70 мільйонів доларів.

Колекція Оджеха включає останню з побудованих моделей McLaren F1, оздоблену в унікальному кольорі "Yquem", який згодом був перейменований компанією McLaren на "Mansour Orange".

Мансур Оджех був саудівським бізнесменом, який народився в Парижі. Він став наступником свого батька на посаді генерального директора компанії Techniques d'Avant Garde (TAG) і спонсорував команду Вільямс у Формулі-1 у 1979 році.

У 1984 році він став власником компанії Макларен, фінансуючи розробку двигунів TAG-Porsche, які завоювали два Кубки конструкторів і три чемпіонські титули гонщиків.

Оджех помер у 2021 році у віці 68 років, будучи ключовою фігурою у заснуванні McLaren Automotive разом з Роном Деннісом.

Нагадаємо, що пілот Макларена Ландо Норріс став переможцем Гран-прі Австрії. Його напарник по команді Оскар Піастрі фінішував другим.

Раніше стало відомо, як Макс Ферстаппен відреагував на аварію з Андреа Кімі Антонеллі.