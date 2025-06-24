Боттас – головний претендент на місце в Кадділаку на сезон-2026

Резервіст Мерседеса Валттері Боттас вважається головним претендентом на те, щоб стати одним з бойових пілотів Каділлака в дебютній для команди кампанії наступного року.

Про це повідомляє Motorsport.

За інформацією джерела, представники Каділлака відвідають етап у Великій Британції, де вони проведуть співбесіду з кандидатами. І саме 35-річний фін перебуває на горі шорт-листа американського колектива.

Повідомляється, що Каділлак хоче закрити питання щодо одного пілота протягом найближчих тижнів. А пошук другого гонщика може затягнутися до вересня.

Сам Боттас також підлив масла у вогонь чуток щодо свого повернення на стартову решітку Формули-1 завдяки Каділлаку.

Валттері опублікував відео, в якому він підійшов до машини марки Каділлак, відкрив її так сказав: "О, вау, дійсно чудове крісло ("seat" також переводиться з англійської як "місце", тож це як натяк на місце у Каділлаку). Я б не відмовився. І вони обидва вільні?".

Нагадаємо, що Валттері Боттас не приховує свого бажання знову виступати в "королівських гонках" на регулярній основі. Він говорив, що Каділлак буде для нього чудовою можливістю реалізувати цей план.