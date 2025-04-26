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Сайнс: Нова траса у Мадриді може стати найкращою у Формулі-1 та всьому світі

Олексій Погорелов — 26 квітня 2025, 12:33
Карлос Сайнс
Карлос Сайнс
Вільямс

Пілот Вільямс Карлос Сайнс дуже схвально висловився щодо траси в Мадриді, яка будується для дебюту у Формулі-1 в наступному сезоні.

Слова 30-річного іспанця наводить ESPN.

Сайнс в статусі амбасадора мадридського треку був частиною презентації проєкту, який отримав назву "Мадринг".

Під час спілкування з журналістами уродженець столиці Іспанії висловив своє захоплення тим, чим може стати ця траса.

"Я думаю, що це може стати найкращим автодромом у світі і найкращою подією у всьому календарі Формули-1.

Буде 24 або 25 гонок, і я чесно думаю, що вікенд в Мадриді стане в один ряд з Мексикою, Маямі, Лас-Вегасом, які дуже добре себе проявляють. Я щиро довіряю Мадриду і вірю, що він може досягти більшого", – сказав Сайнс.

Нагадаємо, що Гран-прі Мадрида дебютуватиме у календарі "королеви автоспорту" наступного сезону. А починаючи з 2027 року, Мадрид замінить Барселону в якості місця проведення Гран-прі Іспанії.

Раніше стало відомо, що найближчим часом Формула-1 оголосить про продовження контракту на проведення одного з найкращих вікендів календаря.

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Карлос Сайнс

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