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Я був хорошим снайпером, – пілот Формули-1 розповів про життя до гонок

Олексій Погорелов — 18 липня 2025, 12:42
Валттері Боттас
Валттері Боттас
Мерседес

Резервний пілот Мерседес Валттері Боттас поділився подробицями свого життя до старту його кар'єри у Формулі-1.

Слова 35-річного фіна наводить Motorsport.

Боттас потрапив до "королівських гонок" у 2011 році, ставши пілотом Вільямса. Але до цього він був змушений пройти обов'язкову службу у фінській армії в період між 2008 та 2009 роками.

"Мені пощастило, мені довелося служити всього шість місяців. Але це через те, що я брав участь у гонках.

Але за півроку фінської зими я став снайпером. Так, знаєте, як... Не думаю, що "розвідник" – це правильне слово. Більше підійде той, хто перебуває позаду або між ворогами.

Мене могли б попросити повернутися (продовжити службу). Я був хорошим стрільцем. Тому мене зробили щось на зразок снайпера", – сказав Боттас.

Нагадаємо, що Валттері Боттас важається головним фаворитом на місце бойового пілота у новій команді Формулі-1 Каділлак, який дебютує в наступному році.

Раніше з'явилася інформація, що Мерседес може відправити Андреа Кімі Антонеллі в оренду через потенційний прихід Макса Ферстаппена.

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Мерседес

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