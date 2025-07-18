Мерседес може відправити Антонеллі в оренду через прихід Ферстаппена

Мерседес має план дій в разі, якщо пілот Ред Булл Макс Ферстаппен все ж таки погодиться приєднатися до "срібних стріл".

Про це повідомляє Motorsport Week з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Гонитва німецької команди за чотириразовим чемпіоном світу може призвести до того, що своє місце тимчасово втратить Андреа Кімі Антонеллі.

Мерседес готується до варіанту, за якого в наступному сезоні напарниками будуть Ферстаппен та Джордж Расселл. А 18-річний італієць відправиться на правах тимчасової оренди в Альпін.

Це може відбутися в межах співпраці двох команд – з наступного сезону французький колектив використовуватиме двигуни Мерседес. До того ж, Альпін продовжує пошуки сильного другого пілота після невдач із Джеком Дуеном та Франко Колапінто.

На шляху цього розвитку подій може стати Валттері Боттас. Альпін веде переговори з Мерседес щодо оренди його резервного пілота, який може замінити Колапінто вже в цьому сезоні. Але при цьому фінський гонщик наближається до підписання контракту з Каділлаком, який дебютує у Формулі-1 у 2026 році.

Нагадаємо, що Ред Булл не стоятиме на шляху у Макса Ферстаппена, якщо той захоче змінити команду.

Раніше стало відомо про плани австрійського колектива щодо складу пілотів на наступний сезон.