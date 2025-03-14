Ніколи не кажи ніколи: Гамільтон хоче виграти поул у першій же кваліфікації за Феррарі

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон не приховує свого бажання у першій же кваліфікації сезону виграти поул Гран-прі Австралії.

Слова 40-річного британця наводить сайт Формули-1.

Семиразовий чемпіон світу провів не найкращу першу практику в Мельбурні, продемонструвавши тільки дванадцятий результат. Він виправився під час другого тренування, в якому він встановив п'ятий час. Його напарник Шарль Леклер у свою чергу виграв другу практику.

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На даний момент Гамільтон має на своєму рахунку 104 поули. І він хоче, щоб Скудерія взяла перші два місця кваліфікації. Проте він розуміє, що зробити це буде непросто.

"Трохи зарано про це думати, оскільки я все ще продовжую вивчати болід, але ніколи не кажіть ніколи. Завтра я все одно викладуся на повну. Я просто не буду занадто сильно тиснути. Я намагатимусь отримати задоволення. Я маю знайти певний темп і я знаю, де його знайти. Справа лише в тому, щоб виїхати на трасу та зробити це", – сказав Гамільтон.

Завтра, о 03:30 за київським часом пройде третя практика, після чого о 07:00 розпочнеться кваліфікація. Сам Гран-прі Австралії відбудеться в неділю, 16 березня, о 06:00.

Раніше Льюїс Гамільтон поділиввся своїми цілями на дебютний сезон у складі Феррарі в 2025 році.