Перша аварія сезону: новачок Хаас розбив болід під час практики в Австралії
Сьогодні вранці стартував новий сезон Формули-1, перший етап якої приймає австралійський Мельбурн.
І перша ж вільна практика не обійшлася без аварії, її автором став новачок Хаас Олівер Берман.
19-річного британеця занесло під час проходження десятого повороту, в результаті чого він не втримав болід та виїхав на гравій, після чого його розвернуло та винесло в загородження. Як підсумок: мінус обидва правих колеса та зламане переднє антикрило. Сесія була зупинена червоними прапорами.
А після її відновлення цей "трюк" ледь не повторив його земляк з Мерседес Джордж Расселл. Але йому пощастило більше: Джордж зачепив траву правим колесом, через що він втратив болід.
Але швидкість була не такою високою, як у випадку з Берманом. Завдяки цьому Расселл зумів вирівняти машину, заблокувати колеса та уникнути контакту із загородженням.
Зазначимо, що переможцем першої практики став пілот Макларен Ландо Норріс. Проте під час другого тренування він віддав цю позицію Шарлю Леклеру з Феррарі.
Нагадаємо, що Гран-прі Австралії відбудеться у неділю, 16 березня. Старт заїзду запланований на 06:00 за київським часом.
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