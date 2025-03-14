Перша аварія сезону: новачок Хаас розбив болід під час практики в Австралії

Сьогодні вранці стартував новий сезон Формули-1, перший етап якої приймає австралійський Мельбурн.

І перша ж вільна практика не обійшлася без аварії, її автором став новачок Хаас Олівер Берман.

19-річного британеця занесло під час проходження десятого повороту, в результаті чого він не втримав болід та виїхав на гравій, після чого його розвернуло та винесло в загородження. Як підсумок: мінус обидва правих колеса та зламане переднє антикрило. Сесія була зупинена червоними прапорами.

A sizeable shunt for Ollie Bearman in FP1 😢



He thankfully walked away from the incident unharmed#F1 #AusGP pic.twitter.com/U4wEvf4HyB — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

А після її відновлення цей "трюк" ледь не повторив його земляк з Мерседес Джордж Расселл. Але йому пощастило більше: Джордж зачепив траву правим колесом, через що він втратив болід.

Але швидкість була не такою високою, як у випадку з Берманом. Завдяки цьому Расселл зумів вирівняти машину, заблокувати колеса та уникнути контакту із загородженням.

You spin me right round 🔄



George Russell went for a spin after dipping a wheel onto the grass 😬#F1 #AusGP pic.twitter.com/4jF1aQUjzv — Formula 1 (@F1) March 14, 2025

Зазначимо, що переможцем першої практики став пілот Макларен Ландо Норріс. Проте під час другого тренування він віддав цю позицію Шарлю Леклеру з Феррарі.

Нагадаємо, що Гран-прі Австралії відбудеться у неділю, 16 березня. Старт заїзду запланований на 06:00 за київським часом.

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