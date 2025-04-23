Леклер назвав етап, який стане переломним для Феррарі у 2025-му

Гонщик Феррарі Шарль Леклер вважає, що Скудерія зможе переломити хід нинішнього сезону на дев'ятому етапі Формули-1 – Гран-прі Іспанії.

Слова монегаска передає Racefans.net.

"Я думаю, що ми відстаємо з погляду фактичної продуктивності автомобіля. Ми відстаємо від McLaren і Red Bull, напевно, і від Mercedes, я думаю, також. Нам просто потрібен кращий болід. І я думаю, що переломним моментом сезону стане Барселона з новим переднім антикрилом, сподіваюся, це зіграє нам на руку".

Також лідер Феррарі відзначив вдалу гонку в Саудівській Аравії та чудову роботу механіків на піт-стопах:

"Я думаю, чесно кажучи, ми провели ідеальний заїзд. Я не відчуваю, що ми могли зачепитися за щось більше. Кожне коло було дуже, дуже хорошим. Не було жодної помилки. Стратегія – бездоганна. Піт-стоп, знову ж таки, ідеальний.

Ми не дуже багато говоримо про наші піт-стопи, тому що коли щось йде не так, ми, звичайно, обговорюємо це, тому що цим можна програти гонку, але механіки виконують неймовірну роботу. Я думаю, що ми домінуємо в боротьбі за найкращі піт-стопи з самого початку сезону, і це завдяки їхній важкій роботі. Але в цілому це була ідеальна гонка, і сьогодні я не міг зробити нічого більшого, ніж заїхати на подіум".

Напередодні Шарль Леклер увійшов до п'ятірки пілотів з найбільшою кількістю подіумів у складі італійської команди. Уже на наступному етапі в Маямі монегаск спробує перевершити досягнення нинішнього пілота Астон Мартін Фернандо Алонсо.

Нагадаємо, що на нашому сайті можна ознайомитися з календарем та результатами всіх етапів Формули-1 сезону 2025 року.

Раніше стало відомо, що Себастьян Феттель втратив друге місце в історії "королеви автоспорту" за кількістю набраних очок. Його обійшов Макс Ферстаппен, який не став коментувати свій штраф на Гран-прі Саудівської Аравії.