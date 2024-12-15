Піастрі прокоментував перемогу Макларен у Кубку конструкторів

Австралійський пілот команди Формули-1 Макларен Оскар Піастрі вважає, що команда досить швидко зробила прогрес. Він щасливий, що вдалося виграти Кубок конструкторів.

Його слова цитує RacingNews365.

"Я сподівався, що ми досягнемо якогось успіху, але я очікував, можливо, пару подіумів на якихось трасах. Але в результаті ми стали рухатися вперед набагато швидше, ніж і самі на те очікували.

Особливо з огляду на те, де була команда на той момент, коли я тільки до неї прийшов. Шлях нагору ми пройшли явно набагато швидше, ніж я очікував спочатку.

Так що так було весело. Ти завжди отримуєш більше задоволення від перегонів, коли борешся за найвищі місця, коли виграєш перегони. Два роки тому я такого точно не очікував", – сказав Піастрі.