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Норріс: Виграти Кубок конструкторів – неймовірне відчуття, але в наступному році я хочу стати чемпіоном світу

Олексій Погорелов — 8 грудня 2024, 19:34
Норріс: Виграти Кубок конструкторів – неймовірне відчуття, але в наступному році я хочу стати чемпіоном світу
Ландо Норріс
Макларен

Переможець Гран-прі Абу-Дабі Ландо Норріс прокоментував свій успіх на трасі Яс Марина та перемогу Макларена у Кубку конструкторів.

Слова британського гонщика наводить сайт Формули-1.

"Це неймовірне відчуття, не тільки для мене, але й для всієї команди. Цього року команда проробила дивовижну роботу, щоб прийти з того місця, де ми були на початку. Я так пишаюся усіма – це була чудова подорож.

І завершити сезон таким чином – це ідеально, тож я вітаю і дуже дякую всім у Макларен, всім у "папайї", всім, хто підтримував нас цього року, адже він був нелегким. Для нас виграти Кубок конструкторів після 26 років – це щось особливе.

Ми збираємося відсвяткувати, це історичний момент для команди. Вони захочуть відсвяткувати, і я хочу відсвяткувати з ними, тож це буде гарна ніч!", – сказав Ландо.

Тепер Норріс націлений на те, щоб стати чемпіоном світу у наступному сезоні.

"Це моя мета, це наша мета як команди. В наступному році ми хочемо перемогти в командному та особистому заліках.

Цього року я помилявся, але я багато чому навчився – я багато чому навчився у Макса (Ферстаппена) та моїх конкурентів навколо мене. Я з нетерпінням чекаю початку наступного року настільки ж, наскільки я щасливий прямо зараз".

Нагадаємо, що дует Ландо Норріса та Оскара Піастрі став наймолодшим в історії Формули-1 серед усіх, хто приносив своїй команді Кубок конструкторів.

До того ж, це перший командний трофей для Макларена з 1998 року, який став вже дев'ятим загалом в історії команди з Вокінга.

Гран-прі Абу-Дабі Макларен Формула 1 Ландо Норріс

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