Я мріяв про це з дитинства: Піастрі прокоментував першу перемогу у Формулі-1

Пілот Макларен Оскар Піастрі прокоментував першу перемогу у Формулі-1 на етапі Гран-прі Угорщини та сказав, що мріяв про цей день з дитинства.

Про це він написав у своєму акаунті в X (Twitter).

"Я мріяв про цей день, коли був дитиною в Австралії. Воістину неймовірне відчуття. Дякую всім, хто допомагав і підтримував мене, і дякую команді за цю можливість і всю їхню важку роботу. Такий особливий день", — йдеться у пості.

I dreamt of this day as a little kid back in Australia. A truly unbelievable feeling. Thank you to everyone who has helped and supported me and thanks to the team for this opportunity and all their hard work. Such a special day 🙏 pic.twitter.com/Ev03RmpHAD — Oscar Piastri (@OscarPiastri) July 21, 2024

Нагадаємо, емоції вболівальників від першої перемоги австралійця дещо змазала драма, яка розвернулася у фіналі гонки. Через стратегію Макларена Піастрі пізніше пішов на піт-стоп за напарника Ландо Норріса та опинився другим.

Згодом команда декілька разів просила Норріса віддати першу позицію Оскару, але британець ігнорував Макларен, і здавалось, що він поставить власні амбіції вище за командні. Однак на останніх колах Ландо все-таки прийняв рішення пропустити Піастрі та віддати йому першу перемогу у кар'єрі.