Переможець у тіні: як Расселл залишається на другому плані у найвизначніших гонках кар'єри

Минулої неділі Джордж Расселл провів неймовірну гонку й виграв Гран-прі Канади 2025. Здавалося б, ідеальний етап для нового лідера "Мерседеса", щоб побути в променях слави.

Але події, що відбулися позаду, продовжили цікаву статистику: британець здобув уже четверту перемогу, але жодного разу не став головним героєм "формульного" вікенду. Щоразу щось відводило фокус уваги глядачів і журналістів.

Гран-прі Сан-Паулу 2022

Настільки ж гарний Расселл був і на Гран-прі Сан-Паулу 2022 року. Спочатку у спринті, який у тому сезоні ще визначав стартову решітку на основну гонку, він прорвався на першу позицію, випередивши на трасі Ферстаппена. А потім, на повній дистанції, упевнено контролював ситуацію і на останніх колах витримав пресинг з боку Льюїса Гамільтона.

Джордж Расселл святкує свою першу перемогу на подіумі Гран-прі Бразилії 2022 Getty Images

Перша перемога – пам'ятний момент для будь-якого пілота. Але більша частина шанувальників Формули-1 обговорювала не тріумф Джорджа, а скандал, що стався під кінець перегонів між пілотами "Ред Булл".

За п'ять кіл до фінішу командний місток австрійської команди віддав наказ: Серхіо Перес має пропустити Макса Ферстаппена, щоб той спробував обігнати Фернандо Алонсо, який їхав попереду. При цьому однією з домовленостей було те, що, якщо нідерландець не зможе пройти іспанця, він повинен буде повернути мексиканцеві позицію.

Слід зазначити, що на той момент Макс уже достроково оформив свій другий титул, тоді як Серхіо активно боровся з Шарлем Леклером за другу сходинку особистого заліку.

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Але в реальності все виявилося трохи інакше. Пройти Алонсо Ферстаппен так і не зміг. А коли на останніх метрах нідерландцю повідомили, що він має повернути позицію, він навідріз відмовився це робити й заявив, щоб до нього більше не зверталися з подібними проханнями.

Розчарований Серхіо Перес після Гран-прі Бразилії 2022 року Getty Images

Цей епізод справив ефект бомби, що розірвалася. Таку поведінку засудили навіть багато відданих фанатів чемпіона. Здивований був і Перес, який відверто не розумів, чому напарник вчинив із ним так – особливо з урахуванням того, яку велику допомогу Чеко надав лідеру команди роком раніше в боротьбі за титул.

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Поки в "Мерседесі" святкували командний дубль, увесь автогоночний світ обговорював конфлікт між пілотами "Ред Булл". І перша перемога Расселла залишилася лише фоновою подією.

Цікавий факт: Джордж Расселл став першим пілотом Формули-1, на честь перемоги якого зазвучав гімн "God Save the King". До цього всі британці вигравали перегони за часів правління Єлизавети II, коли актуальною була версія "God Save the Queen".

Гран-прі Австрії 2024

З усіх перемог Расселла перше місце на Гран-прі Австрії 2024 року дісталося йому, мабуть, найбільш неочікувано. Після фінальних піт-стопів максимум, на що він міг розраховувати – це третє місце позаду Макса Ферстаппена та Ландо Норріса.

Загалом Макс доволі впевнено контролював заїзд, але заминка механіків під час останнього візиту до боксів підставила його під атаки з боку Ландо.

Як і належить гоночному домінатору, нідерландець дуже жорстко захищав свою позицію, і врешті-решт два претенденти на титул зіткнулися. Так вони подарували перемогу Джорджу, який, здавалося, вже ні на що не розраховував.

Зіткнення Макса Ферстаппена та Ландо Норріса на Гран-прі Австрії 2024. А далеко по фону видно Джорджа Расселла. Скріншот із хайлайтів на офіційному каналі Formula 1 в YouTube

Зрозуміло, аварія між головними пілотами сезону стала головною темою австрійського вікенду. Одні критикували небезпечну їзду Ферстаппена, інші – хвалили його чемпіонський характер. А водночас, десь на фоні, Расселл стояв на верхній сходинці подіуму.

Гран-прі Лас-Вегаса 2024

Якщо в інших випадках яскрава подія відбувалася вже на завершальній стадії перегонів, то на Гран-прі Лас-Вегаса 2024 від самого початку вікенду головним об'єктом уваги був Макс Ферстаппен: після того, як перегонами раніше в Бразилії він здійснив ефектний прорив із 17-го місця на перше, постало питання про дострокове чемпіонство нідерландця.

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Якщо максимально спростити математичні розрахунки, то для того щоб оформити четвертий титул уже в Лас-Вегасі, Ферстаппену потрібно було фінішувати попереду Норріса.

Враховуючи, що боліди Ред Булл у другій половині сезону значно поступалися у швидкості Макларену, завдання здавалося неймовірно складним. Але після того, як Макс випередив Ландо у кваліфікації, глядачі пожвавилися. Причому йшлося про п'яту та шосту позиції – далеко позаду Расселла, який стартував із поулу.

Усю основну гонку Джордж упевнено їхав попереду і лише на одне коло під час хвилі піт-стопів поступився лідерством. По суті, він повністю контролював заїзд і довів справу до перемоги. Але при цьому в об'єктиви телекамер він майже не потрапляв.

Насамперед усіх цікавили претенденти на титул. Однак їхня боротьба мала скоріше теоретичний характер: Ландо їхав абсолютно невиразно та навіть близько не реалізовував потенціал своєї машини. А Макс, фінішувавши п'ятим, зробив необхідне – залишився попереду головного суперника.

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Після закінчення заїзду, зрозуміло, увага до новоспеченого чотириразового чемпіона світу була куди більшою, ніж до всього подіуму разом узятого.

Макс Ферстаппен після Гран-прі Лас-Вегаса 2024 року Getty Images

Церемонія нагородження в Лас-Вегасі вирізняється тим, що трійку призерів везуть до п'єдесталу на розкішному автомобілі. І ще один, окремий, виділили спеціально для Макса. З Ферстаппена й розпочали офіційне післягоночне інтерв'ю.

Гран-прі Канади 2025

Кваліфікація до Гран-прі Канади 2025 завершилася несподіваним поулом Расселла, який він вирвав у найостанніший момент. Однак складалося відчуття, що в гонці британець стане легкою здобиччю для Макса Ферстаппена – навіть попри достаток штрафних балів у нідерландця.

Але в Монреалі боліди Мерседес знайшли свій темп. І лідеру "Ред Булла" доводилося думати не стільки про боротьбу за перемогу, скільки про те, як уберегти другу позицію від атак з боку Андреа Кімі Антонеллі.

Що ж до Джорджа – він знову взяв перегони під контроль і поступався лідерством лише під час хвиль піт-стопів. Здавалося, ось він, момент: наш герой нарешті на повну насолодиться променями слави на вершині подіуму.

Але ближче до фінішу активізувалися пілоти Макларена, які до того їхали невиразно – четвертим і п’ятим.

На останньому відрізку Ландо Норріс, який мав перевагу у свіжості шин завдяки більш вдалій стратегії, наздогнав Оскара Піастрі. І якщо з темпом під кінець дистанції в австралійця часто виникають проблеми, то з перегоновим характером у нього все завжди було гаразд. Між двома напарниками почалася боротьба за позицію.

Здавалося, обгін – питання часу. Але Піастрі зумів вчасно зачепитися за "спину" Антонеллі, який їхав попереду, і також отримав можливість користуватися системою DRS. Проте різниця в стані гуми все одно дозволяла Норрісу активно атакувати.

Оскар відчайдушно захищався, але при цьому діяв у рамках дозволеного. А ось Ландо припустився помилки: спочатку врізався в напарника, а потім – у стіну на прямій старт-фініш.

Зіткнення Оскара Піастрі та Ландо Норріса на Гран-прі Канади 2025 року Скріншот із хайлайтів на офіційному каналі Formula 1 в YouTube

У Макларені одразу спробували вжити всіх можливих заходів, щоб цю аварію якнайменше "смакували" в пресі. Однак зіткнення двох основних претендентів на титул, до того ж – між напарниками, завжди викликає резонанс. У соціальних мережах це миттєво стало темою номер один для фанатів Формули-1.

Історичний факт: на цій же самій прямій старт-фініш 14 роками раніше, в легендарному Гран-прі Канади 2011 року, сталася візуально схожа аварія між двома пілотами Макларена, якими тоді були Дженсон Баттон і Льюїс Гамільтон. Точно так само гонщик, який атакував (Льюїс), зійшов з дистанції, а той, хто захищався (Дженсон), продовжив заїзд. І обидва рази це відбувалося позаду Мерседеса.

Зіткнення Льюїса Гамільтона і Дженсона Баттона на Гран-прі Канади 2011 Скріншот із хайлайтів на офіційному каналі Formula 1 в YouTube

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Зворотний бік

Якимось дивним чином щоразу, коли Джордж Расселл виграє перегони, щось зміщує фокус уваги громадськості з його тріумфу. Однак сам він свого часу ледь не затьмарив першу перемогу Серхіо Переса на Гран-прі Сахіра 2020 року.