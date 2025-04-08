Феномен Кімі: як 18-річний Антонеллі переписав історію Формули-1 в Японії
На Гран-прі Японії одразу трьома рекордами відзначився новачок Мерседеса – Андреа Кімі Антонеллі.
Після того, як решта гонщиків топгрупи пішли на піт-стоп, молодий італієць на кілька кіл очолив заїзд і у віці 18 років і 224 днів став наймолодшим лідером перегонів Формули-1.
Цілком можливо, заради цього досягнення і було обрано стратегію відтягнутого першого відрізка, бо він лише на 4 дні перевершив досягнення Макса Ферстаппена, коли той переміг на Гран-прі Іспанії 2016 року.
А ближче до кінця перегонів Антонеллі поставив найкращий час і тим самим побив одразу два рекорди: по-перше, став наймолодшим володарем найшвидшого кола перегонів, по-друге, ще й встановив найкращий час траси в режимі основного заїзду.
Друге ім'я
Народився наш герой 25 серпня 2006 року в італійському місті Болонья. Батько Марко також був гонщиком і великим фанатом автоспорту. Більшість людей схильні вважати, що друге ім'я дитині він дав на честь улюбленого пілота Формули-1 – Кімі Райкконена. Хоча Антонеллі-молодший всіляко заперечує це.
Так чи інакше, однак у наш час більша частина глядачів воліють називати молодого італійця на друге ім'я – Кімі. І додаткове асоціювання з гонщиком минулих років має як свої плюси у вигляді додаткової уваги з боку фанатів та можливих спонсорів, так і мінуси у вигляді зайвого пресингу.
Дитинство і ранні роки
У віці семи років Кімі Антонеллі почав займатися картингом і за вісім років домігся великої кількості успіхів. Він виграв низку міжнародних змагань – гранд-фінал Easykart (Easy 60), Зимовий кубок Південної Гарди, Кубок чемпіонів WSK, WSK Super Master Series, WSK Euro Series, і став чемпіоном Європи з картингу CIK-FIA двічі поспіль: у 2020 і 2021 роках.
Такі результати не могли залишитися поза увагою, і вже у 2021 п'ятнадцятирічний Антонеллі дебютував у "повноцінних" перегонах, а саме – в італійській Формулі-4.
Формула-4
Кімі прийшов у чемпіонат посеред сезону. На своєму першому етапі він став найкращим серед новачків, показав вельми хороші результати ще в декількох заїздах, а під кінець року навіть піднявся на подіум у Монці. У підсумку, попри пропуск половини чемпіонату, Антонеллі посів десяте місце в підсумковій таблиці.
На сезон 2022 наш герой залишився в команді Prema. На першому етапі в Імолі мав усі шанси перемогти. Він лідирував за 5 кіл до кінця, проте зійшов через проблеми з коробкою передач. Однак далі були перші місця у Спа-Франкоршамі, Валлелунзі, Ред Булл Рингу та Монці. А тріумф у Муджелло приніс чемпіонство.
У 2023 році Кімі виступив у регіональних чемпіонатах Європи та Близького Сходу, де також домігся титулів. Ці успіхи дозволили йому потрапити безпосередньо у Формулу-2.
Останній крок до Формули-1
Головною сенсацією зими 2023-2024 став контракт Льюїса Гамільтона з Феррарі на сезон 2025. Ця новина мала ефект бомби, що розірвалася.
Подібний трансфер, зрозуміло, пожвавив ринок пілотів. Навколо звільненого кокпіту Мерседеса організувалася черга охочих. І одразу ж поповзли чутки, що місце може дістатися молодому вихованцю Мерседеса.
Таким чином, Антонеллі ще не встиг почати сезон у Формулі-2, як уже в повітрі почала витати тема його переходу у Формулу-1. Ці розмови по-своєму тиснули на молодого італійця, і лише через половину сезону він виграв свої перші перегони у "двушці".
Час минав, але питання з контрактом так і залишалося невизначеним. Річ у тім, що ще однією сенсацією 2024 року став відхід Едріана Ньюї з Ред Булла, який мав свою низку наслідків.
До того моменту здавалося, що у Кімі немає серйозних конкурентів на місце в Мерседесі, бо Вальтері Боттаса та Міка Шумахера серйозно ніхто не сприймав.
Однак темп "биків", що різко впав, підняв у повітрі питання: чи стане Макс Ферстаппен змінювати команду? І Тото Вольф до останнього хотів переманити нідерландця до табору "срібних стріл"
Лише коли стало чітко зрозуміло, що чемпіон не буде нікуди переходити, було ухвалено рішення, що Андреа Кімі Антонеллі вийде на старт сезону 2025 року у Формулі-1. А на Гран-прі Італії та Мексики 2024 року італієць уперше взяв участь в офіційних практичних заїздах.
Про вік
Цікавим фактом стало те, що наш герой уже три етапи провів на одній трасі з ветераном Фернандо Алонсо, і це суперництво триватиме.
Зараз пілоти виступають в одному чемпіонаті. Хоча до моменту народження Кімі, Фернандо вже був гонщиком Формули-1, мав за плечима титул 2005 року, а конкретно у 2006-му вів бій за чемпіонство з самим Міхаелем Шумахером.
Яскравий дебют
У своїх дебютних перегонах на Гран-прі Австралії Антонеллі здійснив на мокрій трасі неймовірний прорив із 16 стартового місця на 4 позицію на фініші. Навіть попри те, що їхав він за кермом конкурентоспроможної машини, що рідко буває у дебютантів, цей результат вражає.
Наразі Антонеллі проїхав три повних гонки й один спринт. І всі чотири заїзди він закінчив в очках. І ми будемо продовжувати активно стежити за подальшими успіхами молодого італійця.
Трохи про лідерів чемпіонату
Головною несподіванкою суботи стала поул-позиція Макса Ферстаппена у кваліфікації до Гран-прі Японії. А в неділю нідерландець провів блискучі перегони, упевнено витримав пресинг швидших болідів Макларена і довів справу до перемоги.
Слід зазначити, що британська команда не стала розводити своїх пілотів на різні стратегії, через що не змогла реалізувати перевагу двох машин проти однієї. Частково це пов'язано з тим, що обидва її гонщики мають чемпіонські амбіції й ніхто не хотів поступатися напарнику.
Після перемоги Ферстаппена пожвавилася ситуація в чемпіонаті. А також, сталося ще одне цікаве статистичне явище. На церемонії нагородження компанію Максу склали Ландо Норріс, який до цього виграв Гран-прі Австралії та Оскар Піастрі, який був першим у Китаї.
Таким чином, уперше в історії Формули-1 на подіумі третього етапу сезону опинилися три переможці перших трьох перегонів.