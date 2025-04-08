Феномен Кімі: як 18-річний Антонеллі переписав історію Формули-1 в Японії

На Гран-прі Японії одразу трьома рекордами відзначився новачок Мерседеса – Андреа Кімі Антонеллі.

Після того, як решта гонщиків топгрупи пішли на піт-стоп, молодий італієць на кілька кіл очолив заїзд і у віці 18 років і 224 днів став наймолодшим лідером перегонів Формули-1.

Андреа Кімі Антонеллі лідирує на Гран-прі Японії 2025 Getty Images

Цілком можливо, заради цього досягнення і було обрано стратегію відтягнутого першого відрізка, бо він лише на 4 дні перевершив досягнення Макса Ферстаппена, коли той переміг на Гран-прі Іспанії 2016 року.

А ближче до кінця перегонів Антонеллі поставив найкращий час і тим самим побив одразу два рекорди: по-перше, став наймолодшим володарем найшвидшого кола перегонів, по-друге, ще й встановив найкращий час траси в режимі основного заїзду.

Друге ім'я

Народився наш герой 25 серпня 2006 року в італійському місті Болонья. Батько Марко також був гонщиком і великим фанатом автоспорту. Більшість людей схильні вважати, що друге ім'я дитині він дав на честь улюбленого пілота Формули-1 – Кімі Райкконена. Хоча Антонеллі-молодший всіляко заперечує це.

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Так чи інакше, однак у наш час більша частина глядачів воліють називати молодого італійця на друге ім'я – Кімі. І додаткове асоціювання з гонщиком минулих років має як свої плюси у вигляді додаткової уваги з боку фанатів та можливих спонсорів, так і мінуси у вигляді зайвого пресингу.

Дитинство і ранні роки

У віці семи років Кімі Антонеллі почав займатися картингом і за вісім років домігся великої кількості успіхів. Він виграв низку міжнародних змагань – гранд-фінал Easykart (Easy 60), Зимовий кубок Південної Гарди, Кубок чемпіонів WSK, WSK Super Master Series, WSK Euro Series, і став чемпіоном Європи з картингу CIK-FIA двічі поспіль: у 2020 і 2021 роках.

Такі результати не могли залишитися поза увагою, і вже у 2021 п'ятнадцятирічний Антонеллі дебютував у "повноцінних" перегонах, а саме – в італійській Формулі-4.

Формула-4

Кімі прийшов у чемпіонат посеред сезону. На своєму першому етапі він став найкращим серед новачків, показав вельми хороші результати ще в декількох заїздах, а під кінець року навіть піднявся на подіум у Монці. У підсумку, попри пропуск половини чемпіонату, Антонеллі посів десяте місце в підсумковій таблиці.

На сезон 2022 наш герой залишився в команді Prema. На першому етапі в Імолі мав усі шанси перемогти. Він лідирував за 5 кіл до кінця, проте зійшов через проблеми з коробкою передач. Однак далі були перші місця у Спа-Франкоршамі, Валлелунзі, Ред Булл Рингу та Монці. А тріумф у Муджелло приніс чемпіонство.

У 2023 році Кімі виступив у регіональних чемпіонатах Європи та Близького Сходу, де також домігся титулів. Ці успіхи дозволили йому потрапити безпосередньо у Формулу-2.

Останній крок до Формули-1

Головною сенсацією зими 2023-2024 став контракт Льюїса Гамільтона з Феррарі на сезон 2025. Ця новина мала ефект бомби, що розірвалася.

Подібний трансфер, зрозуміло, пожвавив ринок пілотів. Навколо звільненого кокпіту Мерседеса організувалася черга охочих. І одразу ж поповзли чутки, що місце може дістатися молодому вихованцю Мерседеса.

Таким чином, Антонеллі ще не встиг почати сезон у Формулі-2, як уже в повітрі почала витати тема його переходу у Формулу-1. Ці розмови по-своєму тиснули на молодого італійця, і лише через половину сезону він виграв свої перші перегони у "двушці".

Андреа Кімі Антонеллі виступає у Формулі-2 у 2024 році Getty Images

Час минав, але питання з контрактом так і залишалося невизначеним. Річ у тім, що ще однією сенсацією 2024 року став відхід Едріана Ньюї з Ред Булла, який мав свою низку наслідків.

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До того моменту здавалося, що у Кімі немає серйозних конкурентів на місце в Мерседесі, бо Вальтері Боттаса та Міка Шумахера серйозно ніхто не сприймав.

Однак темп "биків", що різко впав, підняв у повітрі питання: чи стане Макс Ферстаппен змінювати команду? І Тото Вольф до останнього хотів переманити нідерландця до табору "срібних стріл"

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Лише коли стало чітко зрозуміло, що чемпіон не буде нікуди переходити, було ухвалено рішення, що Андреа Кімі Антонеллі вийде на старт сезону 2025 року у Формулі-1. А на Гран-прі Італії та Мексики 2024 року італієць уперше взяв участь в офіційних практичних заїздах.

Андреа Кімі Антонеллі та керівник Мерседеса - Тото Вольф Getty Images

Про вік

Цікавим фактом стало те, що наш герой уже три етапи провів на одній трасі з ветераном Фернандо Алонсо, і це суперництво триватиме.

Андреа Кімі Антонеллі проїжджає повз розбитий болід Фернандо Алонсо на Гран-прі Австралії Скріншот з офіційних хайлайтів Гран-прі Австралії 2025

Зараз пілоти виступають в одному чемпіонаті. Хоча до моменту народження Кімі, Фернандо вже був гонщиком Формули-1, мав за плечима титул 2005 року, а конкретно у 2006-му вів бій за чемпіонство з самим Міхаелем Шумахером.

Яскравий дебют

У своїх дебютних перегонах на Гран-прі Австралії Антонеллі здійснив на мокрій трасі неймовірний прорив із 16 стартового місця на 4 позицію на фініші. Навіть попри те, що їхав він за кермом конкурентоспроможної машини, що рідко буває у дебютантів, цей результат вражає.

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Наразі Антонеллі проїхав три повних гонки й один спринт. І всі чотири заїзди він закінчив в очках. І ми будемо продовжувати активно стежити за подальшими успіхами молодого італійця.

Андреа Кімі Антонеллі та Льюїс Гамільтон (ззаду) Getty Images

Трохи про лідерів чемпіонату

Головною несподіванкою суботи стала поул-позиція Макса Ферстаппена у кваліфікації до Гран-прі Японії. А в неділю нідерландець провів блискучі перегони, упевнено витримав пресинг швидших болідів Макларена і довів справу до перемоги.

Слід зазначити, що британська команда не стала розводити своїх пілотів на різні стратегії, через що не змогла реалізувати перевагу двох машин проти однієї. Частково це пов'язано з тим, що обидва її гонщики мають чемпіонські амбіції й ніхто не хотів поступатися напарнику.

Після перемоги Ферстаппена пожвавилася ситуація в чемпіонаті. А також, сталося ще одне цікаве статистичне явище. На церемонії нагородження компанію Максу склали Ландо Норріс, який до цього виграв Гран-прі Австралії та Оскар Піастрі, який був першим у Китаї.

Таким чином, уперше в історії Формули-1 на подіумі третього етапу сезону опинилися три переможці перших трьох перегонів.