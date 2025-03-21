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Астон Мартін вшанував пам'ять Едді Джордана, який заснував команду

Олексій Погорелов — 21 березня 2025, 11:43
Астон Мартін вшанував пам'ять Едді Джордана, який заснував команду
Едді Джордан
Motorsport

Астон Мартін вшанував пам'ять Едді Джордана, колишнього власника команди Формули-1, який пішов з життя у віці 76 років.

Про це стало відомо в соцмережах британського колектива.

"Зелені" додали його ім'я та емблему трилисника на свої машини на час етапу, який проходить в Китаї. Це відсилання на ірландське походження Джордана та оригінальний логотип команди.

Трилисник з'явився на ранніх болідах команди Джордан, яку Едді заснував у 1991 році. Вона виступала під ім'ям свого засновника до 2005 року, після чого ірландець продав її. Через ще кілька продажів колектив перетворився на Астон Мартін.

Нагадаємо, що вчора стало відомо про смерть Едді Джордана, який тривалий час боровся з онкологічним захворюванням.

Поки що на етапі в Шанхаї Астон Мартін виступає з перемінним успіхом: за підсумками кваліфікації спринту Ленс Стролл та Фернандо Алонсо опинилися по різні боки межі Топ-10.

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