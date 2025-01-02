Піастрі: У мене є все, щоб боротися за титул, треба тільки цим правильно скористатися
Пілот Макларен Оскар Піастрі висловив думку, що він має усі необхідні знання та навички, щоб боротися за титул чемпіона світу в наступному сезоні.
Слова 23-річного австралійця наводить Motorsport.
"Думаю, що так, я можу боротися за чемпіонство. Хоча мені ще є чому вчитися і вдосконалюватися. Я відчуваю, що зараз я доходжу до стадії, коли в певні дні мені здається, що я маю майже всі інструменти, які мені потрібні.
Я просто не збираю їх разом так часто, як хотілося б. Мені здається, що минулого року у мене не було всіх інструментів, які мені були потрібні. Деякі з них у мене були, але чогось все одно не вистачало.
Я відчуваю, що цього року, якщо у мене і не все це є, то набагато більше – і чи то темп гонки, чи то кваліфікація, чи то боротьба з іншими, я відчуваю, що показав хороші моменти в цьому, або навіть в деяких з цих областей. Загалом, я був дуже щасливий в усіх відношеннях", – заявив Піастрі.
Гонщик поговорив на тему того, як боротьба за перемогу змінює сприйняття виступу.
"Я думаю, що потрібно просто трохи більше об'єднати все це воєдино. Тепер, коли ти на передніх планах, ти піддаєшся впливу того, що не можеш зробити ідеально, більше, ніж якби ти був трохи позаду.
Але я відчуваю, що у мене є всі необхідні інструменти. Мені просто потрібно вміти їх постійно застосовувати".
Оскар Піастрі завершив сезон-2024 на четвертому місці в особистому заліку пілотів.
Він відстав від напарника Ландо Норріса на 82 очки та на 145 очок – від Макса Ферстаппена, який став чемпіоном світу за підсумками 2024 року.