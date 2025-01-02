Піастрі: У мене є все, щоб боротися за титул, треба тільки цим правильно скористатися

Пілот Макларен Оскар Піастрі висловив думку, що він має усі необхідні знання та навички, щоб боротися за титул чемпіона світу в наступному сезоні.

Слова 23-річного австралійця наводить Motorsport.

"Думаю, що так, я можу боротися за чемпіонство. Хоча мені ще є чому вчитися і вдосконалюватися. Я відчуваю, що зараз я доходжу до стадії, коли в певні дні мені здається, що я маю майже всі інструменти, які мені потрібні.

Я просто не збираю їх разом так часто, як хотілося б. Мені здається, що минулого року у мене не було всіх інструментів, які мені були потрібні. Деякі з них у мене були, але чогось все одно не вистачало.

Я відчуваю, що цього року, якщо у мене і не все це є, то набагато більше – і чи то темп гонки, чи то кваліфікація, чи то боротьба з іншими, я відчуваю, що показав хороші моменти в цьому, або навіть в деяких з цих областей. Загалом, я був дуже щасливий в усіх відношеннях", – заявив Піастрі.