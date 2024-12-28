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Є над чим працювати: Норріс розповів, чому його навчив сезон-2024

Олексій Погорелов — 28 грудня 2024, 15:45
Є над чим працювати: Норріс розповів, чому його навчив сезон-2024
Ландо Норріс
Формула-1

Пілот Макларен Ландо Норріс розповів, чому він навчився протягом сезону 2024 року під час боротьби з Максом Ферстаппеном за титул чемпіона світу.

Слова британського гонщика наводить сайт Формули-1.

"Безумовно, мені є над чим працювати, на що озиратися і що намагатися виправити та вдосконалити. Тим не менш, я думаю, що найбільше, чого я навчився і набув за цей рік – це впевненість у собі.

Звучить дуже просто, але я завжди був зовсім протилежною людиною, і я завжди вважав, що мені потрібно вийти та довести це самому собі, перш ніж я почну у щось вірити.

Цього року, так, я зробив кілька помилок і не дав Максу достатньо хорошого бою, але це були хороші зусилля, і єдине, чого я навчився, це те, що я маю те, що потрібно, щоб стати чемпіоном", – сказав Ландо.

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Нагадаємо, що у другій частині сезону-2024 саме Ландо Норріс вважався головним конкурентом Макса Ферстаппена за чемпіонський титул.

Але після провалу у Бразилії представник Макларен достроково втратив шанси на титул за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса.

У певний момент люди почали говорити про ворожнечу між Норрісом та Ферстаппеном, але сам нідерландець заявив, що це неправда, їхня дружба нікуди не ділася.

Макларен Ландо Норріс

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