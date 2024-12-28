Є над чим працювати: Норріс розповів, чому його навчив сезон-2024
Пілот Макларен Ландо Норріс розповів, чому він навчився протягом сезону 2024 року під час боротьби з Максом Ферстаппеном за титул чемпіона світу.
Слова британського гонщика наводить сайт Формули-1.
"Безумовно, мені є над чим працювати, на що озиратися і що намагатися виправити та вдосконалити. Тим не менш, я думаю, що найбільше, чого я навчився і набув за цей рік – це впевненість у собі.
Звучить дуже просто, але я завжди був зовсім протилежною людиною, і я завжди вважав, що мені потрібно вийти та довести це самому собі, перш ніж я почну у щось вірити.
Цього року, так, я зробив кілька помилок і не дав Максу достатньо хорошого бою, але це були хороші зусилля, і єдине, чого я навчився, це те, що я маю те, що потрібно, щоб стати чемпіоном", – сказав Ландо.
Нагадаємо, що у другій частині сезону-2024 саме Ландо Норріс вважався головним конкурентом Макса Ферстаппена за чемпіонський титул.
Але після провалу у Бразилії представник Макларен достроково втратив шанси на титул за підсумками Гран-прі Лас-Вегаса.
У певний момент люди почали говорити про ворожнечу між Норрісом та Ферстаппеном, але сам нідерландець заявив, що це неправда, їхня дружба нікуди не ділася.