Є над чим працювати: Норріс розповів, чому його навчив сезон-2024

Пілот Макларен Ландо Норріс розповів, чому він навчився протягом сезону 2024 року під час боротьби з Максом Ферстаппеном за титул чемпіона світу.

Слова британського гонщика наводить сайт Формули-1.

"Безумовно, мені є над чим працювати, на що озиратися і що намагатися виправити та вдосконалити. Тим не менш, я думаю, що найбільше, чого я навчився і набув за цей рік – це впевненість у собі.

Звучить дуже просто, але я завжди був зовсім протилежною людиною, і я завжди вважав, що мені потрібно вийти та довести це самому собі, перш ніж я почну у щось вірити.

Цього року, так, я зробив кілька помилок і не дав Максу достатньо хорошого бою, але це були хороші зусилля, і єдине, чого я навчився, це те, що я маю те, що потрібно, щоб стати чемпіоном", – сказав Ландо.