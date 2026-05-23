Легенда Формули-1 став жертвою пограбування

Легендарний французький автопілот і багаторазовий чемпіон Формули-1 Ален Прост став жертвою пограбування.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент трапився 19 травня на віллі Проста в Швейцарії, на березі Женевського озера. До неї увірвалися злочинці, які, погрожуючи насильством, змусили одного з синів 71-річного француза відкрити сімейний сейф.

Самому Просту нанесли травми голови, які призвели до струсу мозку. Сума, яку вони викрали, не називається, злочинцям вдалося втекти.

Ален Прост вважається одним із найкращих гонщиків у історії Формули-1, він 4 рази (у 1985, 1986, 1989, 1993 роках) ставав чемпіоном світу.

