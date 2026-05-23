Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт Формула 1

Легенда Формули-1 став жертвою пограбування

Олег Дідух — 23 травня 2026, 16:26
Легенда Формули-1 став жертвою пограбування
Ален Прост
Getty Images

Легендарний французький автопілот і багаторазовий чемпіон Формули-1 Ален Прост став жертвою пограбування.

Про це повідомляє The Guardian.

Інцидент трапився 19 травня на віллі Проста в Швейцарії, на березі Женевського озера. До неї увірвалися злочинці, які, погрожуючи насильством, змусили одного з синів 71-річного француза відкрити сімейний сейф.

Самому Просту нанесли травми голови, які призвели до струсу мозку. Сума, яку вони викрали, не називається, злочинцям вдалося втекти.

Ален Прост вважається одним із найкращих гонщиків у історії Формули-1, він 4 рази (у 1985, 1986, 1989, 1993 роках) ставав чемпіоном світу.

Нагадаємо, у квітні жертвою збройного нападу став футболіст Мідтьюланна Аламара Джабі.

Формула 1 Ален Прост

Ален Прост

Сайнс повторив унікальне досягнення Проста
Кращі за Сенну та Проста: Норріс та Піастрі встановили історичний рекорд Макларен
Вільнев: В еру Сенни та Проста у вас щороку було по п'ять гонщиків, як Ферстаппен
Я теж це так бачу, – Піастрі погодився із порівнянням себе з легендою Формули-1
7 геніїв Формули-1, яким для перемоги не потрібна поул-позиція

Останні новини