Хто найвеличніший, а хто найшвидший? Хаджар порівняв Гамільтона та Сенну
Дебютант Формули-1 Ісак Хаджар провів порівняння Льюїса Гамільтона та Айртона Сенни.
Слова 20-річного француза наводить Motorsport.
Спочатку Хаджар розповів про те, яку перевагу Гамільтон донедавна мав над кожним напарником по команді.
"Подивіться на Гамільтона по неділям до минулого року. Для мене вся справа в його гоночному темпі. Наприклад, як він може стартувати з самого кінця пелотону та закінчувати гонку з Джорджем (Расселлом), боротися з ним, коли він стартує 18-м, а Джордж стартує попереду. Це просто перевага в гоночному темпі, яку він мав над своїми напарниками.
Коли його напарником був Валттері (Боттас), те, як він обганяв, і те, як він був у групі пілотів, у нього завжди був інший підхід. Його різні гоночні траєкторії, уникнення брудного повітря.
Якщо перед ним був паровоз болідів, і всі знаходилися в межах, скажімо, 0,6 секунди один від одного, він відставав на 0,3 секунди від машини, що їде попереду. Я думаю, що його недільна їзда... так, потужна", – сказав Хаджар.
Пілот Рейсін Буллз ніколи не приховува, що він є фанатом семиразового чемпіона світу. Тому не дивно, що Ісак назвав сера Льюїса "найвеличнішим гонщиком усіх часів".
"Для мене Сенна – найшвидший гонщик усіх часів. Я думаю, що найкращим гонщиком усіх часів є Льюїс Гамільтон. Він найкращий гонщик Формули-1 за всіма параметрами. Але найшвидший, безумовно, Айртон. Незалежно від того, чи це дощ, чи суха погода, чи змішані умови, це Айртон Сенна".
Після десяти етапів дебютного для нього сезону Ісак Хаджар посідає десяте місце особистого заліку, заробивши 21 очко.
Нагадаємо, що Ісак Хаджар вважає себе неготовим до підвищення до статусу пілота Ред Булл.