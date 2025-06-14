Буде важко, – Гамільтон зробив невтішний прогноз для Феррарі на кваліфікацію Гран-прі Канади

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон вважає, що його команді буде важко поборотися навіть за вихід до третього сегменту кваліфікації Гран-прі Канади.

Слова 40-річного британця наводить Sky Sports.

До такого висновку сер Льюїс дійшов після перших двох практик, де він продемонстрував п'ятий та восьмий результати відповідно.

"Не чудово. Мені подобається тут їздити. Фанати були дивовижними, але машина сильно відрізняється від того, що я відчував у минулому. Перша практика була нормальною, потім ми внесли деякі зміни, і я чесно думав, що машина буде швидшою, але ми поїхали повільніше, або суперники їхали швидше. З такою швидкістю потрапити до третього сегменту кваліфікації буде непросто, але не неможливо. Боротися за потрапляння в першу п'ятірку буде складно", – сказав Гамільтон.

Варто зазначити, що Льюїс Гамільтон, по суті, був єдиним представником Феррарі в обох практиках.

Так сталося через те, що його напарник Шарль Леклер розбив свій болід на старті першого тренування, через яке він повністю пропустив друге.

Нагадаємо, що кваліфікація Гран-прі Канади відбудеться сьогодні, 14 червня. Старт сесії запланований на 23:00 за київським часом.