Норріс у боротьбі з Піастрі став переможцем Гран-прі Угорщини

Сьогодні, 3 серпня, завершилася 14 гонка сезону Формули-1. На легендарному автодромі Хунгароринг пілот Макларен Ландо Норріс став переможцем Гран-прі Угорщини.

Другим у заїзді фінішував його напарник Оскар Піастрі, що намагався вирвати перше місце на останніх колах гонки.

Також завершив заїзд на подіумі гонщик Мерседес Джордж Расселл. Пілот Феррарі Шарль Леклер, який після феноменальної кваліфікації стартував першим, не зумів втримати лідерство та програв одразу три позиції у другій половині гонки.

Підсумкова класифікація:

Ландо Норріс (Макларен) Оскар Піастрі (Макларен) Джордж Расселл (Мерседес) Шарль Леклер (Феррарі) Фернандо Алонсо (Астон Мартін) Габріель Бортолето (Заубер) Ленс Стролл (Астон Мартін) Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) Макс Ферстаппен (Ред Булл) Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) Льюїс Гамільтон (Феррарі) Ніко Хюлькенберг (Заубер) Карлос Сайнс (Вільямс) Алекс Албон (Вільямс) П'єр Гаслі (Альпін) Естебан Окон (Хаас) Франко Колапінто (Альпін) Юкі Цунода (Ред Булл)

Зійшов: Олівер Берман (Хаас)

RACE CLASSIFICATION



Lando Norris takes his ninth career win 🏆#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/v1llsHul0W — Formula 1 (@F1) August 3, 2025

Оскар Піастрі (Макларен) – 284; Ландо Норріс (Макларен) – 275; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 187; Джордж Расселл (Мерседес) – 172; Шарль Леклер (Феррарі) – 151; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 109; Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 64; Алекс Албон (Вільямс) – 54; Ніко Хюлькенберг (Заубер) – 37; Естебан Окон (Хаас) – 27; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 26; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 26; Ісак Хаджар (Рейсін Буллз) – 22; П'єр Гаслі (Альпін) – 20; Ліам Лоусон (Рейсін Буллз) – 20; Карлос Сайнс (Вільямс) – 16; Габріель Бортолето (Заубер) – 14; Юкі Цунода (Ред Булл) – 10; Олівер Берман (Хаас) – 8; Франко Колапінто (Альпін) – 0; Джек Дуен (Альпін) – 0.

Макларен – 559; Феррарі – 260; Мерседес – 236; Ред Булл – 196; Вільямс – 70; Астон Мартін – 52; Заубер – 51; Рейсін Буллз – 45; Хаас – 35; Альпін – 20.

Після цього етапу Формула-1 йде на літню перерву. Вже за 4 тижні Зандворт прийматиме Гран-прі Нідерландів, чим розпочнеться офіційно друга половина сезону-2025.