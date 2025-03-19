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Чотири команди Формули-1 не отримали свої вантажі через проблеми з літаком

Станіслав Лисак — 19 березня 2025, 13:25
Чотири команди Формули-1 не отримали свої вантажі через проблеми з літаком
Getty Images

Чотири команди Формули-1, а саме Вільямс, Мерседес, Макларен та Ред Булл, не отримали свої вантажі через проблеми з літаком, що мав вилетіти з Австралії до Китаю, де відбудеться наступне Гран-прі.

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Про це повідомив журналіст Кім Іллман.

Окрім команд з подібними проблемами зіткнувся і постачальник шин для Формули-1 – Піреллі.

Вантаж має прибути вже сьогодні ввечері, а це означає, що команди все ж матимуть змогу підготувати боліди до практики, що відбудеться вже в п'ятницю.

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Щоб мінімізувати наслідки цієї події організатори етапу зменшили комендантську годину до 5,5 годин у середу, 19 березня. Протягом цього періоду 6 співробітників від кожної команди зможуть працювати з гумою від Піреллі, щоб встигнути підготуватися до Гран-прі.

Нагадаємо, що цими вихідними відбудеться другий етап Формули-1 в сезоні-2025 у китайському Шанхаї. У п'ятницю, 21 березня, відбудеться практика та спринт-кваліфікація, на суботу запланований спринт та кваліфікація до основної гонки, що відбудеться вже 23 березня в неділю.

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