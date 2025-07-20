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WRC. Сольберг-молодший сенсаційно здобув першу перемогу в кар’єрі

Олег Дідух — 20 липня 2025, 18:58
WRC. Сольберг-молодший сенсаційно здобув першу перемогу в кар’єрі
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23-річний шведський пілот команди Toyota Gazoo Racing Олівер Сольберг сенсаційно став переможцем Ралі Естонії – восьмого етапу чемпіонату світу WRC 2025 року. Він на 25,2 секунди випередив господаря змагань і чемпіона світу 2019 року, естонця Отта Тянака. Топ-3 замкнув бельгієць Тьєррі Ньовіль.

Тянак завдяки другому місцю на домашньому етапі перехопив у Елфіна Еванса лідерство у загальному заліку чемпіонату. Британець в Естонії посів лише шосте місце.

Зазначимо, що для Сольберга це перша в кар’єрі перемога в WRC. Він є сином легендарного норвезького пілота Петтера Сольберга, чемпіона світу 2003 року.

Результати Ралі Естонії:

Загальний залік WRC-2025:

Наприкінці червня Ралі Греції виграв Отт Тянак.

Отт Тянак WRC

Отт Тянак

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