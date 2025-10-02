Онук дворазового чемпіона світу підписав контракт з новою командою Формули-1

Резервний пілот Хаас П'єтро Фіттіпальді приєднався до майбутньої одинадцятої команди Формули-1 Каділлака.

Про це йдеться на сайті "королеви автоспорту".

Онук дворазового чемпіона світу Формули-1 Емерсона Фіттіпальді займатиметься розвитком боліду американської стайні. Протягом певного періоду часу 29-річний бразилець займається на симуляторі, щоб допомогти Каділлаку перед дебютом у "королівських гонках" у 2026 році.

"Я дуже пишаюся тим, що нарешті приєднався до команди Cadillac F1! Ми разом працювали над розробкою боліда команди Формули-1 2026 року. Разом з моїми напарниками по команді ми проводили ретельні симуляції та повноцінні симуляції гоночних вікендів, щоб підготуватися до наступного сезону. Для мене велика честь поділитися своїм досвідом з проєктом такого масштабу та бути частиною такого культового бренду, як Каділлак", – написав Фіттіпальді.

Під час дебютної кампанії Каділлака у Формулі-1 П'єтро Фіттіпальді буде резервним та тест-пілотом. У цій ролі до нього доєднаються Сімон Пажено (чемпіон IndyCar 2016 року) та Чарлі Іствуд (представляє General Motors як заводський гонщик команди Corvette GT).

Зазначимо, що починаючи з 2019 року П'єтро Фіттіпальді виступає резервним та тест-пілотом Хаас. У 2020 році він дебютував у Формулі-1, замінивши травмованого Романа Грожана на двох останніх етапах сезону (Сахір, Абу-Дабі).

Нагадаємо, що бойовими пілотами Каділлака у сезоні 2026 року стануть досвідчені Валттері Боттас та Серхіо Перес. Вони повертаються до Формули-1 через рік після того, як втратили свої місця на стартовій решітці.

Раніше стало відомо, що зірка IndyCar Колтон Герта стане резервним пілотом Каділлак, і паралельно із цим виступатиме у Формулі-2 в 2026 році.