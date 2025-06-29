WRC. Тянак виграв Ралі Греції, перервавши переможну серію Toyota

Естонський автогонщик команди Hyundai Shell Mobis WRT Отт Тянак став переможцем Ралі Греції – сьомого етапу світового ралійного чемпіонату WRC 2025 року. За підсумками 17 спецділянок чемпіон світу 2019 року випередив двох французів: Себастьяна Ож’є з Toyota Gazoo Racing WRT і свого партнера по команді Адрієна Формо.

Таким чином, Тянак перервав серію з 7 перемог поспіль команди Toyota Gazoo Racing WRT, яка розпочалася ще на заключному етапі сезону 2024 року, Ралі Японії. Попередній етап, Ралі Сардинії на початку червня, виграв саме Ож’є.

Підсумкові результати:

В загальному заліку чемпіонату Тянак піднявся на 3 місце, в його активі 138 балів. Другим іде Ож’є, а лідирує британець Ельфін Еванс, який на Ралі Греції посів четверте місце.

Наступним етапом чемпіонату світу WRC буде домашнє для Тянака Ралі Естонії, яке відбудеться з 17 до 20 липня.