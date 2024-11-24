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Ферстаппен зізнався, що думав про перехід з Ред Булл до Мерседес у 2024 році

Олексій Погорелов — 24 листопада 2024, 15:57
Ферстаппен зізнався, що думав про перехід з Ред Булл до Мерседес у 2024 році
Крістіан Хорнер та Макс Ферстаппен
Motorsport

Новоспечений чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен зізнався, що він думав про відхід з Ред Булл.

Слова нідерландця наводить Motorsport.

З самого початку 2024 року "бики" переживали внутрішню війну за владу та конфлікти за участі керівника команди Крістіана Хорнера, радника Гельмута Марко та батька гонщика Йоса Ферстаппена.

Керівник Мерседес Тото Вольфф намагався переманити 27-річного пілота, але безуспішно.

"Я думаю, що у вашому житті щороку в голові проносяться думки: Як довго я ще хочу цим займатися?, Де я хочу цим займатися?. Де я хочу це робити? Як я хочу це робити?

У твоєму особистому житті, звичайно, трапляються різні речі. У твоєму гоночному житті завжди є речі, з якими тобі доводиться мати справу і про які треба думати.

Але це нормально. Я загалом досить спокійно ставлюся до таких речей, тому що дуже важливо розділяти особисте життя і гоночне життя. Але це нормально – мати в голові думки про те, що ти хочеш робити", – сказав Макс.

Макс Ферстаппен став чотириразовим чемпіоном світу після того, як він фінішував п'ятим на Гран-прі Лас-Вегаса. Він випередив Ландо Норріса, свого суперника у боротьбі за титул.

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