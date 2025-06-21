Бред Пітт поїздив за кермом справжнього боліда Формули-1 на приватних тестах Макларен

Команда Формули-1 Макларен влаштувала приватні тести для голлівудської зірки Бредда Пітта одразу після світової прем'єри фільму "Формула-1".

Про це повідомляє Motorsport.

Після Гран-прі Канади майже всі пілоти вирушили до Нью-Йорка, де проходила світова прем'єра фільму за участі 61-річного актора, який грав гонщика Сонні Хейса.

Потім Пітт у супроводі Макларена вирушив в Остін, де на Трасі Америк йому влаштували приватні тести за кермом справжнього боліда Формули-1. Актор сів за кермо MCL60, який використовувався у сезоні 2023 року.

Команда зробила натяк про тести, опублікувавши пост у соцмережах з ініціалами Пітта та підписом: "День Сонні в Остіні".

Таким чином Макларен обіграв співзвучність імені Сонні з англійським словом "санні" (sunny – сонячний, тобто "Сонячний день в Остіні").

Варто зазначити, що у фільмі Пітт та його колега Демсон Ідріс керували болідами Формули-2, які переробили так, щоб вони виглядали як боліди Формули-1.

Нагадаємо, що прем'єру цього фільму знову пропустив Макс Ферстаппен. Цього разу чотириразовий чемпіон світу вирішив вдруге взяти участь у тестах GT3, але цього разу на трасі Спа-Франкоршам.

Раніше стало відомо, що новачок Мерседес Андреа Кімі Антонеллі також не був серед присутніх на прем'єрі фільму. Але, на відміну від Ферстаппена, у 18-річного італійця була більш поважна причина – у нього був екзамен у школі.