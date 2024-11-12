Привілей рівня Шумахера: Гамільтон житиме в будинку Енцо Феррарі
У наступному сезоні Льюїс Гамільтон виступатиме за Феррарі, за яку виступали великі гонщики. Проте він отримає привілей, який раніше отримував інший семиразовий чемпіон світу.
Як повідомляє The Sports Rush з посиланням на журналіста Sky Sports Марко Ванціні, Гамільтону запропонували старий будинок засновника команди Енцо Феррарі в якості його нової бази в Маранелло.
Цікаво, що за всі ці роки подібну пропозицію отримав лише один Міхаель Шумахер.
"Червоний Барон" виграв п'ять титулів поспіль зі Скудерією в період з 2000 по 2004 рік, довівши його загальну кількість тиитулів до семи.
Саме ці виступи принесли йому рідкісну честь залишитися там, де жив Енцо Феррарі.
Гамільтон у свою чергу приєднається до Феррарі вже у статусі семиразового чемпіона світу. До того ж, він побив деякі рекорди Шумахера, за що він й заслужив подібне ставлення від італійців.