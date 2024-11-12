Привілей рівня Шумахера: Гамільтон житиме в будинку Енцо Феррарі

У наступному сезоні Льюїс Гамільтон виступатиме за Феррарі, за яку виступали великі гонщики. Проте він отримає привілей, який раніше отримував інший семиразовий чемпіон світу.

Як повідомляє The Sports Rush з посиланням на журналіста Sky Sports Марко Ванціні, Гамільтону запропонували старий будинок засновника команди Енцо Феррарі в якості його нової бази в Маранелло.

Цікаво, що за всі ці роки подібну пропозицію отримав лише один Міхаель Шумахер.





🚨| Sir Lewis Hamilton's base in Maranello is expected to be Mr Enzo Ferrari's old house.



An honour and privilege that only Michael Schumacher had previously.



This is according to Sky Sport Italy's Vanzini; first seen via @BadpostF1.



📹 Roberto Chinchero | #F1 pic.twitter.com/3NukkbXb90 — sim (@sim3744) November 12, 2024

"Червоний Барон" виграв п'ять титулів поспіль зі Скудерією в період з 2000 по 2004 рік, довівши його загальну кількість тиитулів до семи.

Саме ці виступи принесли йому рідкісну честь залишитися там, де жив Енцо Феррарі.

Гамільтон у свою чергу приєднається до Феррарі вже у статусі семиразового чемпіона світу. До того ж, він побив деякі рекорди Шумахера, за що він й заслужив подібне ставлення від італійців.